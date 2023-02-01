《人民日报》发文吁美放下围堵中国执念：盲目反华行不通

中国官媒在美国国务卿布林肯访华前发表评论文章，呼吁美国放下围堵遏制中国的执念，避免任由意识形态偏见裹挟对华政策，以实际行动推动中美关系重返健康稳定发展轨道。

《人民日报》星期三（2月1日）发表题为《中美必须找到正确相处之道》、署名“钟声”的评论文章。文章说，美国对华政策始终放不下将中国视为所谓“战略竞争对手”的执念，导致中美关系始终走不出困局，文章提醒，美国应该明白，任何时候世界都有竞争，但竞争应该是相互借鉴、你追我赶，共同进步，而不是你输我赢、你死我活，搞盲目反华行不通。

文章指出，中美相处很重要一条就是承认不同，尊重不同，而不是强求一律，试图去改变甚至颠覆对方的制度。美方必须避免任由意识形态偏见裹挟对华政策，切实将“尊重中国的体制，不寻求改变中国体制”等承诺体现在具体行动上，而不是说一套做一套。

文章指责美国一些人摆脱不了冷战思维，看到中国一步步发展起来，就把中国当作假想敌，呼吁美方尽快这一破除中美和平共处的重大障碍。

文章强调，遵守国际关系基本准则和中美三个联合公报，是双方管控矛盾分歧、防止对抗冲突的关键，“中美一旦冲突对抗，无论是冷战、热战，还是贸易战、科技战，最终将损害中美两国和世界各国利益”。

文章也再次强调台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线，呼吁美国放下围堵遏制中国的执念，以实际行动落实“不寻求‘新冷战’，不寻求通过强化盟友关系反对中国，不支持‘台湾独立’，也不支持‘两个中国’‘一中一台’，无意同中国发生冲突”。

文章还援引2022年中美进出口数据指出，尽管美方一些人执意要对华搞“脱钩断链”，但中美两国人民的选择是合作，呼吁美国停止把经贸科技问题政治化、武器化。

文章最后呼吁，中美应本着对历史、对世界、对人民负责的态度，确立对话而非对抗、双赢而非零和的交往基调，以实际行动推动中美关系重返健康稳定发展轨道。