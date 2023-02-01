国民党台中市党部被指涉不当财产取得

台湾不当党产处理委员会称，调查发现国民党台中市党部可能出现不当取得财产的情形，并计划在本月24日召开听证会。

据台湾《上报》报道，不当党产处理委员会星期二（1月31日）公布调查报告称，二战以后国民党先占用市有财产“台中市役所”旧厅舍，多年来做为台中市党部及“台湾省民众服务社台中市支社”合署办公使用。

一直到1980年代，因该栋建筑已陈旧破烂几乎不堪使用，台中市府便以“搬迁补偿费”的名义编列3500万元（新台币，下同，约153万新元）预算，在1985年间以支票给付的方式补助民众服务社用在房屋搬迁，而该社同年6月用这笔钱向台中市府买下西屯五期重划区内1984平方公尺的“市有机关用地”，兴建台中市支社。而国民党台中市党部当时也向台湾省党部报告，以1507万8400元购得办公厅舍迁建用地。

对此，党产会称，该函所附的土地所有权状上，所有权人虽为民众服务社台中市支社，但由函文内容可知，搬迁补助费实际是由国民党台中市党部用于购买该地，做为办公厅舍新址。

党产会也指出，直到2009年间，民众服务社悄悄将该笔不动产转卖给国民党，并把所有权人现登记在国民党名下，因此国民党台中市委员会应为实际受益者。而该不动产位于台中市区精华地段，目前市值估计达上亿元。

党产会称，台中市政府发放的搬迁补助费，欠缺法令依据及合理性。若国民党以民服社台中市支社名义取得搬迁补助费，就是不当取得财产，该土地及建物为其现存利益，都应移转为台中市府所有。

党产会也将在24日依《行政程序法》、《政党及其附随组织不当取得财产处理条例》举行听证程序，讨论包括：该栋建物（台中市西屯区大墩段476地号及5511建号）是否为国民党“不当取得财产”；以及是否应命移转为台中市政府所有。而听证会的当事人为国民党，利害关系人为台中市民众服务社、台中市政府，党产会也将邀请专家、学者一同出席听证会，提供意见。