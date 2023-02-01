反腐短片透露落马原市委书记 三年五餐饭收540万元人民币

中共湖南省纪律检查委员会湖南省监察委员会推出《忠诚与背叛》· 2022湖南反腐警示录短视频系列，片中披露湖南省常德市委原书记杨懿文案。

据“三湘风纪”微信号星期一（1月30日）发布短片，杨懿文受贿犯罪中，90%以上与土地腐败有关。

据株洲市人民检察院指控，他从2001年至2021年，非法收受财物，共计折合6979.3466万元（人民币，约1358.68万新元）。截至案发，尚有3373.6657万元未实际收受。

短片透露，杨懿文利用其担任娄底市市长时的职务便利，为何某公司在违法施工等事项上提供帮助，除了直接收受贿赂之外，杨懿文还蓄意培植“金主”，让权力保值变现。

他在短片中承认自己在3年多时间，吃了五餐饭，便收了540万。他在2021年4月调入常德市委书记后仅七个月就收受红包礼金30多万元。

杨懿文把自己的贪腐行为形容为：“本来在河边走，已经湿了鞋，干脆洗个脚算了。”

杨懿文于2021年11月18日涉嫌严重违纪违法，任上落马。他在2022年5月被“双开”，同年6月被逮捕，8月被公诉。株洲市中级人民法院2022年8月一审公开开庭审理了杨懿文受贿、滥用职权一案。

据公开资料，今年57岁的杨懿文是湖南汨罗人。他28岁就走上处级领导岗位，并长期在湖南工作，曾任长沙经济技术开发区党工委书记、长沙县委书记，娄底市委副书记、市长，常德市委书记，常德军分区党委第一书记等职务。

杨懿文落马同日，他的妻子李湘江也涉嫌严重违纪违法被查。李湘江当时担任长沙市公安局党委副书记、副局长。次日，他的妹妹杨文利涉嫌严重违纪违法被查。