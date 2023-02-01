鸿海董事长：正在欧洲规划电动车零配件项目

鸿海董事长刘扬伟称，鸿海集团正在欧洲规划电动车零配件项目，并透露自己最快3月将赴美拜访客户。

综合台湾《自由时报》和中央社报道，鸿海星期三（2月1日）早上在新北市土城总部举行新春开工仪式，刘扬伟率鸿海集团总财务长黄秋莲、财务长黄德才、投资长杜墨玺、半导体策略长蒋尚义、E事业群总经理林忠正、发言人巫俊毅等主管一同出席。仪式从10时15分开始，约莫10时22分结束，仪式后刘扬伟接受现场等候媒体短暂采访。

谈到欧洲电动车设厂布局，刘扬伟说，当地市场氛围以及政府对电动车的政策，可以更清楚一点，鸿海集团在欧洲正规划电动车相关零配件项目，整车布局可能会慢一点，零配件项目会快一点。

谈到延揽关润（Jun Seki）担任鸿海集团电动车策略长一职，刘扬伟指出，得知关润从日本电产集团退休后，就透过各种管道与关润联系，一开始关润对鸿海集团不了解、有些许担忧，经过沟通后，现在关润积极参与鸿海集团电动车事务。他说，关润加入鸿海，不仅对集团有帮助，也对台湾电动车产业也有帮助。

谈到美国行规划，刘扬伟透露，自己可能在3月至4月会赴美国拜访客户，不过要看产业景气、客户以及冠病疫情状况来决定行程。目前看来3月至4月可能前往美国，可能举行签约活动，另外也可能前往俄亥俄州的电动车工厂，而威斯康辛州厂区的新计划，也可能在这期间公布。这也是刘扬伟首次参观俄亥俄州工厂。

刘扬伟还说，此次美国行也可能前往墨西哥厂，过去一段时间鸿海集团在墨西哥有不少投资，未来可能有新发展，除了以往资通讯（ICT）产业相关投资外，汽车项目也是布局重点。

谈到未来展望时，刘扬伟说，经过这几年疫情、战争所造成的相关影响，“我觉得在今年会发酵，世界各个国家正在把影响降到最低，但是没有办法马上产生效果”，在经过大家的努力下，下半年有可能翻转，需要大家一起努力，目前还要观察，大概要等首季、第二季后才会比较清楚。