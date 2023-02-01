陈日君称梵蒂冈返港后一直生病留医至今

91岁的天主教香港教区荣休主教陈日君透露身体近况，称从梵蒂冈返港后一直生病，从农历新年大年初一留医至今。

陈日君星期二（1月31日）晚在脸书发表题为《给囚友的信》的文章，透露身体近况，他写道，教宗本笃的丧礼对他非常重要，四天的行程宛如奇迹，但也是很辛苦的四天。

陈日君说，出发前他已肩膊发炎，且背脊疼痛，两手麻痺，回港后十多天“一直在修院做病人，不可能出来探朋友”。他原以为会渐渐好转、康复，但身体情况不如所料继续恶化，两手更见肿胀。

陈日君指，到大年初一晚上，呼吸甚至开始困难，“这让我想起了2016年攻击我肺部的那种病菌（当时须留医三星期），这令我开始紧张并决定去医院，很幸运，经检查后并非六年前的病菌。”

他感恩医院的修女及医生悉心照顾，透露目前仍然留医，“香港最高级的医生正在照顾我”，但暂时无法探望“囚友”，他最后寄语众人平安：“在这新年伊始，我不敢祝大家愉快，但我希望大家平安。”

据网媒香港01报道，陈日君近期公开露面是今年1月4日，当时他现身香港国际机场，准备飞赴梵蒂冈，出席罗马天主教前教宗本笃十六世葬礼。

据报道，陈日君当时身形已见较以往瘦削，并须乘坐轮椅由机场职员协助前往离境闸口。

陈日君是亚洲天主教级别最高的神职人员之一，在香港倡导民主与宗教自由多年。陈日君是“612人道支援基金”五名信托人之一，去年5月涉嫌违反《香港国安法》被捕，虽获保释候审，但须交出旅游证件。

他今年1月初获法庭批准前往梵蒂冈，1月6日获教宗方济各私下接见，据报于1月8日返港。