上海明确禁止群租 建立价格监测机制

上海明确禁止将住房用于群租，并建立价格监测机制管理租金涨幅。

据上观新闻报道，《上海市住房租赁条例》（以下简称《条例》）从星期三（2月1日）起正式实施，针对群租现象立法，明确禁止“将住房用于群租”，并加大对“二房东”的监管。

上海市人大常委会法工委主任阎锐说，这部法规意在促进租赁双方建立稳定的租赁关系，推动形成管理有序、服务规范的住房租赁体系，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，满足居民多层次的居住需求。

针对群租现象，《条例》对群租做了清晰界定和划分，明确厨房、卫生间、阳台、贮藏室以及其他非居住空间不得单独出租用于居住，且每个房间的居住人数和人均居住面积符合上海市相关规定。条款中还专门加强了监管部门发现和处置机制的衔接，明确了相应的处罚措施。

《条例》规定，出租人不得采取停止供水、供电、供热、供燃气以及其他故意降低服务标准等方式，或者采取暴力、威胁等非法方式，强迫承租人变更、解除住房租赁合同，提前收回租赁住房。

有关“涨租”方面，《条例》明确建立住房租赁价格监测机制，当“住房租金显著上涨或者有可能显著上涨时，可以依法采取涨价申报、限定租金或者租金涨幅等价格干预措施，稳定租金水平”。

据了解，上海租赁住房目前约有210万套，占住房总量的26.3%，其中，个人出租住房约180万套，市场化租赁企业出租约10万套，保障性租赁住房约20万套(间)。

针对“二房东”，《条例》规定，个人以营利为目的的转租房达到规定数量，需依法办理登记。由此，加强“二房东”管理，以便倒查追溯，保障租客权益。

《条例》也规范了房源信息发布，明确住房租赁企业、房地产经纪机构不得发布虚假房源信息。