贵州拟五年内建立解决防范政府债务风险体制机制

贵州省财政厅官网公布《贵州省2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告》，其中提到，力争用三至五年时间，建立健全系统解决和防范化解政府债务风险体制机制，逐步推动地方发展进入良性轨道。

根据澎湃新闻报道，《报告》指出，要更加稳妥化解风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。系统谋划防范化解债务风险体制机制。通过争取中央支持、金融机构展期降息、盘活资源资产等方式，推动各地将政府债务和隐性债务利息足额纳入预算，为基层财政秩序回归正常、提高在资本市场信用奠定基础，力争用三至五年时间，建立健全系统解决和防范化解政府债务风险体制机制，逐步推动地方发展进入良性轨道。

《报告》还提出，分类防范化解风险。强化法定政府债务管理，严格落实政府债券本息偿付约束机制。争取高风险建制市县降低债务风险试点等政策支持，通过发行政府债券置换隐性债务，优化地方债务结构，降低债务成本。协调金融机构支持债务重组、展期降息，积极有序缓释债务风险。压实压紧责任，依法依规稳妥有序推进化债。

坚决遏制违规新增隐性债务，严格开展政府投资项目立项前财政承受能力评估，严禁国有企事业单位变相举债，坚决制止违法违规举债行为。加强融资平台公司治理，分类推动平台公司市场化实体化转型发展。强化制度约束。加强财政、审计、纪检监察监督，建立健全债务风险防范化解专项监督协作机制，对违规新增隐性债务、不实化债、套取挪用专项债券资金等问题，严肃追责问责。同时，协同做好粮食、能源、金融、安全生产等领域风险防范化解工作。

此外，根据《报告》，贵州全省去年一般公共预算收入1886.36亿元（人民币，下同，约367亿新元），为调整预算的103.9%，减收83.04亿元，下降4.2%，同口径增长6.8%。五年来，贵州全省一般公共预算收入从2018年的1726.85亿元增加到2022年的1886.36亿元，年均增长3.2%，五年累计0.91万亿，是上个五年的1.26倍。

