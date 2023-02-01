赵少康吁新北市长侯友宜主动参加国民党总统初选

已表态有意参选2024年台湾总统大选的中广董事长赵少康，星期三（2月1日）向新北市长侯友宜喊话称，若要选台湾总统就主动参加党内初选，不要想着等征召，“若是一直拖、不松口，气势会被拖下去”。

据台湾《联合报》报道，国民党预计在3月初就总统提名办法展开内部研拟作业。目前赵少康、孙文学校总校长张亚中等已表态争取提名；侯友宜、国民党党主席朱立伦也是党内期待人选。此外，也有蓝营支持者期望鸿海创办人郭台铭能重返国民党参选总统。

虽然侯友宜在蓝营内部呼声高，但迟迟未松口表态。针对侯友宜该如何出场，是否支持党中央以直接征召的方式，来帮侯友宜化解，赵少康星期三受访时说，现在这个时候，征召比较不适合，因为张亚中已表态，加上若郭台铭也有意愿，可能还是用初选的方式会比较好，至少能有个机制。

赵少康认为，侯友宜在竞选连任新北市长时，常被追问是否会参选总统，虽然侯友宜未表态，但新北市民都知道侯友宜可能会选总统，最终还是赢了对手46万多票，这显示新北市民没那么在意侯友宜是否会在新北市长任期内参选总统。他认为，新北市民现在想看到的是“你（侯友宜）若想（选总统），就大胆地说出来”，而不是在等着黄袍加身。

赵少康说：“不要想着等征召，要选就自己出来，参加初选，相信侯友宜会有很好的成绩，但若是一直拖、不松口，气势会被拖下去。”

谈到郭台铭时，赵少康称，郭台铭是很适合的总统人选，各种民调显示郭台铭若参选总统，可以打败民进党可能的对手、台湾副总统赖清德，加上郭台铭在台湾最需要的时候捐赠疫苗，甚至还亲自跑到德国去交涉，展现出行政能力，所以郭台铭若愿意出来参选，是很适合的。