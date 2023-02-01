鱼跃医疗哄抬血氧仪价格被罚270万人民币

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司因哄抬血氧仪价格，被罚款270万元（人民币，下同，约52.6万新元）。

“中国消费者报”微信公众号星期三（2月1日）发布消息说，根据江苏省市场监管局的工作要求，镇江市市场监管局1月17日对鱼跃医疗涉嫌哄抬价格的违法行为立案调查。

市场监管局调查发现，2022年11月，鱼跃医疗生产销售型号为**306 的指夹式脉搏血氧仪的生产入库平均成本为43.8元/台（含税，下同），12月生产入库平均成本为64.4元/台。2022年11月，销售给其子公司江苏鱼跃网络科技有限公司血氧仪的平均价格为100元/台。2022年12月，销售给其子公司江苏鱼跃网络科技有限公司血氧仪的平均价格为231.78元/台。

镇江市市场监管局认为，自2022年12月开始，鱼跃医疗利用市场供需紧张状况，在血氧仪生产入库平均成本环比上涨47%的情况下，大幅度提高该产品销售价格，平均销售价格环比上涨了131.78%，销售价格上涨幅度明显高于成本增长幅度，推动了血氧仪市场价格过快、过高上涨，扰乱市场价格秩序。

镇江市市场监管局依据相关法规，在1月30日召开案件审理会对该案件进行集体讨论，决定责令鱼跃改正价格违法行为，并罚款270万元。

2022年底中国冠病疫情大暴发期间，鱼跃血氧仪涨价风波引发消费者信任危机。有网民爆料鱼跃医疗同款血氧仪“之前官网88购物节实际94元到手，最近涨到299元”，还有网友称鱼跃官方旗舰店下单的制氧机还没送到就被商家召回，且价格在两天时间内从4700元变成9800元。

针对消费者质疑，鱼跃医疗当时回复称，召回是因为发错货，涨价问题则先是声称价格由商家自行制定，后又表示因成本加大、优惠取消，产品价格上涨。但种种回应并未得到消费者认可。

