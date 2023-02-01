赖清德提三项任务 首要协助陈建仁推行政务

民进党主席赖清德主持就职后首场中执会，提出三大任务，包括“全力协助行政院长陈建仁推行政务”、“全力辅选南投县立委补选参选人蔡培慧”以及“鼎力支持党务革新”。

民进党星期三（2月1日）下午召开中执会，将讨论中央党部组织规程，以及台南市正副议长选举争议处理案，预计建请将涉入贿选的议长邱莉莉、副议长林志展移送中评会做停权处分。

据台湾《联合报》报道，赖清德在中执会前发表谈话说，民进党在去年11月26日败选后，已踏出重整旗鼓的第一步，请民进党同志掌握契机，合作完成三项工作。

他首先提到，要全力协助新任行政院长陈建仁推动政务。他肯定陈建仁“以国家为己任、承担重责大任”，并建立以服务人民为信仰的内阁，更具备宗教家慈悲为怀的精神，绝对是台湾疫后疗愈社会、照顾人民、持续推动“国家”进步发展的阁揆不二人选，立法院的党籍立委一定要全力协助他完成工作。

其次，赖清德请全党鼎力辅选南投县立委补选参选人蔡培慧。他说，蔡培慧放弃优渥工作、也放弃可以第二次担任不分区立委的机会、辞掉中部办公室执行长工作，一心想为南投争一口气，即使这场选举艰困，但民进党不能放弃。除了党中央会派驻人员予以协助，也请党内与蔡培慧站在一起。

对于第三项任务，赖清德说，他宣示就职党主席时，提出“守护台湾，增进台湾民主、和平、繁荣”是民进党的新使命，还要团结党内及社会，为台湾提出下阶段发展的国政蓝图，他也推出四项党务革新，请所有中执委在进行党务革新时能够支持，让台湾社会看到民进党所展现的决心，重新赢回社会对民进党的信赖。