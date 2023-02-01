澳门赌场1月份收入同比暴涨82.5%

在春节假期的带动下，澳门1月份博彩业收入同比增长82.5%，是自2020年1月以来的最高单月收入。

综合路透社和彭博社报道，澳门1月份博彩业收入为116亿澳门元（约18.93亿新元），是去年2月以来的首次增长。

澳门政府公布的数据显示，兔年春节假期的游客人数创下三年以来的最高纪录，但1月份的博彩收入仍不及2019年春节期间的一半。

澳门自1月8日对来自中国大陆、香港和台湾的入境游客取消了所有冠病检测的要求，游客数量便开始回升。

从1月21日春节假期开始后，每天都有成千上万名游客涌入澳门，与2020年以来游客稀疏的情况形成鲜明对比。这个全球最大的博彩中心在为期一个星期的春节假期期间接待了近50万游客。

有迹象表明，经济反弹可能至少会在今年第一季度持续。据《星岛日报》星期一（1月30日）报道，澳门2月和3月的酒店房价已升至疫情前的水平。

金沙中国、永利澳门、美高梅中国、银河娱乐、美高梅中国和澳博控股在今年1月获得新一轮十年合同下的首笔收入。

受疫情封控措施影响，澳门博彩业收入大幅下降，净债务飙升，使该行业在2022年取得有史以来最差的收入表现。

近期，北京方面推动澳门摆脱对博彩业的依赖，澳门赌场面临政府越来越多的审查，一度占主导地位的VIP博彩业也受到打击。澳门一家法院在1月18日判处澳门太阳城集团创办人周绰华（Alvin Chau）18年有期徒刑。