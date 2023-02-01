习近平：加快构建新发展格局 在惊涛骇浪中增强生存力发展力

中共总书记习近平再次强调加快构建新发展格局，增强发展的安全性稳定性，在各种“可以预见和难以预见的狂风暴雨、惊涛骇浪”中增强中国的生存力、竞争力、发展力、持续力。

据新华社报道，中共政治局星期二（1月31日）下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。习近平主持学习时说，构建新发展格局近年取得一些成效，但全面建成新发展格局还任重道远，要着力破除制约加快构建新发展格局的主要矛盾和问题，全面深化改革，扬优势、补短板、强弱项。

在扩内需促消费方面，习近平强调，要搞好统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。

他要求贯彻落实扩大内需战略规划纲要，尽快形成完整内需体系，扩大有收入支撑的消费需求、有合理回报的投资需求、有本金和债务约束的金融需求；建立和完善扩大居民消费的长效机制，使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费。

在投资方面，他强调要完善扩大投资机制，拓展有效投资空间，适度超前部署新型基础设施建设，扩大高技术产业和战略性新兴产业投资，持续激发民间投资活力。

中美科技战持续进行，习近平指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使中国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿交叉领域成为开拓者，力争尽早成为世界主要科学中心和创新高地。

习近平强调，要继续把发展经济的着力点放在实体经济上，扎实推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，打造具有国际竞争力的数字产业集群，并要推动短板产业补链、优势产业延链，传统产业升链、新兴产业建链，增强产业发展的接续性和竞争力。

他指出，要全面推进城乡、区域协调发展，提高国内大循环的覆盖面，发挥乡村作为消费市场和要素市场的重要作用，全面推进乡村振兴，畅通城乡经济循环，并提醒要防止各地搞自我小循环，打消区域壁垒，真正形成全国统一大市场。

习近平发言时也强调要进一步深化改革开放，增强国内外大循环的动力和活力。

具体包括完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，加强反垄断和反不正当竞争，依法规范和引导资本健康发展，激发各类经营主体活力；推进高水平对外开放，增强在国际大循环中的话语权；推动共建“一带一路”高质量发展，推动形成开放、多元、稳定的世界经济秩序，为实现国内国际两个市场两种资源联动循环创造条件。

据报道，这次集体学习由中央政治局成员自学并交流工作体会，尹力、刘国中、何立峰、张国清、陈吉宁、黄坤明结合分管领域和地方的工作发言。