中国公安部推出便利境外公民办理业务措施

中国公安部推出便利境外中国公民办理业务政策措施，今后，部分业务办理将不再需要本人回国（入境）。

据中新社报道，记者星期三（2月1日）从中国公安部获悉，自2月10日起，公安部推出公安机关便利境外中国公民办理业务六项政策措施。

其中，三项措施便利办理驾驶证业务：一是便利延期换领驾驶证。境外中国公民因故无法回国（入境）办理驾驶证期满换证、审验、提交身体条件证明业务的，可以委托国（境）内人员凭身份证明、委托书向公安交管部门申请延期办理，本人不需要回国（入境）。对无法提交身份证明、委托书原件的，可凭复印件或者影像打印件办理延期业务。二是便利回国换领驾驶证。境外中国公民因故无法于2023年底前回国（入境），导致驾驶证逾期未换证、未审验的，可以在回国（入境）后6个月内补办手续，恢复驾驶资格。三是便利持境外驾驶证换领中国驾驶证。境外中国公民回国（入境）后持境外驾驶证办理换领中国驾驶证的，境外驾驶证有效期逾期未超过6个月的，可正常申请换领中国驾驶证。

此外，两项措施便利办理身份证业务：一是便利委托代办居民身份证。境外中国公民因冠病疫情未能及时办理身份证期满换证的，可以委托国内近亲属向其常住户口所在地派出所或者户政办证大厅代为提出换证申请，公安机关核实受托人身份信息，线上审核证明材料，按照有关规定受理、签发、制作和发放证件。二是便利回国就近换领居民身份证。境外中国公民因冠病疫情未能及时办理身份证有效期满换证的，回国（入境）后可在全国任一户籍派出所就近办理身份证换领业务。

公安部还推行便利查询出入境业务和管理政策。境外中国公民如需获取本人出入境证件、出入境记录等信息，可登录国家移民管理局政务服务平台查询下载。

