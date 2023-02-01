中国多所高校恢复校友出入校权限

中国防疫政策调整为“乙类乙管”一个多月后，中国多所高校宣布恢复校友出入校权限，部分高校也允许家长和校外人员申请入校。

据中国新闻网星期三（2月1日）报道，一些高校陆续发布通知称，学校已恢复校友免预约出入校本部的权限。校友可通过校友卡或校内单位预约流程入校。这些高校包括，清华大学、北京大学、中国人民大学、北京科技大学、武汉大学、哈尔滨工程大学等。

据了解，高校此前对社会开放时，规定学生宿舍区、教职工家属区和教学科研场所集中区域为非开放区域，图书馆、体育馆等则可以进入。目前，虽然多所高校陆续恢复校友出入权限，但暂未对社会全面开放。

24岁的崔磊就读于武汉大学说，每年3月是武汉樱花开放的时节，也是校园游客最多的时候。经常能看到专程来武大拍照的游人，学校在受到大家欣赏和认可的同时，也存在一些困扰，但他仍然希望今后能逐渐恢复到放开状态。

从事传媒行业侯知谦此前曾到一所高校参加活动，他认为，作为城市文体资源的重要聚合枢纽，向公众开放体育场、绿地等区域可以说是公立高校“有取有用”的社会义务。

南京大学教育研究院教授吕林海则认为，大学具有文明教化、传播知识的社会职能，同时还应承担起社会责任。

吕林海认为，“高校是知识资产的拥有者和奉献者，不能仅仅提供一些物理资源，更应该成为社会的知识资源管理中心，将来应逐步适度、有限地恢复到开放状态。”

此前，中国多个城市的高校在疫情期间进行封闭式管理，禁止校友与公众进出校园。