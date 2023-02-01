德国驻华使馆官微：言论自由有边界 将删不友好评论

德国驻华大使馆一篇检讨纳粹分子90年前在德掌权后果的微博帖文受到中国网民嘲讽，大使馆随后在官微发文强调言论自由是有边界，将删除部分不友好评论，并反问中国网友，是否会发同样的贴文评论中国和中国政府。

德国驻中国大使馆官方微博帐号星期二（1月31日）发文称，“亲爱的粉丝，我们在此稍作提示：我们信仰言论自由。在德国，每个人都可以自由地表达、写作或发表自己的见解，没有审查制度。”

德国使馆还说，微博下的评论他们通常会保留——即使是不那么友好的评论，但使馆官微也反问中国网民，“每个人都可以思考一下，这些关于德国的不友好的评论，您是否也可以用来评论中国和中国政府？”

德国使馆指出，即使是在德国，言论自由也是有边界的，因种族、肤色或性取向而贬低他人，煽动仇恨和暴力，以及否认、淡化甚至为大屠杀辩护的言论，将予以删除。

德国使馆的上述发言在微博激起网民反应，截至星期三下午5时，评论已超过7700则，9万多人点赞，有少数网民留言表达支持说：“有理！赞一个”“确实很客观理性，可以有观点，但是攻击就没有必要了。”也有网民戏谑说，“德国大使馆新来一个较真的新闻官”。

但多数留言的网民对上述发言表示反对，称“对你们不友好的评论是因为你们首先对中国不友好”，不要偷换概念，并批评推特上“很多的德国人各种评论更加不文明！”，讥讽“德国还是那个纳粹德国”，“感谢德国大使馆为大家现场表演什么叫双标？”

此前，德国使馆官微在1月30日发文检讨纳粹分子90年前在德国掌权，对犹太人、德国以及世界犯下的可怕后果，但帖文下有不少网民留言嘲讽。