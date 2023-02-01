赖清德将涉台南议长贿选邱莉莉和林志展送中评会建请停权

新上任民进党主席的赖清德星期三（2月1日）决定将涉嫌台南市议长选举涉嫌贿选争议的议长邱莉莉、副议长林志展送交中评会建请停权处分，以彰显改革除弊决心。

据台湾《上报》报道，赖清德星期三主持首场中执会，并特别将“台南市正副议长选举争议处理案”列入议程，会中无异议通过，因邱莉莉、林志展遭控贿选，将两人移送中评会，并建议停权处分，中评会预计下周开会讨论，预计会顺利通过。

台南市长黄伟哲也出席中执会，会中对于该案并未表示意见。台南正副议长选举爆发贿选争议后，党籍正副议长邱莉莉和林志展已在今年1月9日自请停权静待司法调查，之后1月11日廉政会也做出决议，未来在审判过程中若被声押，将遭停止党权三年；若未来有更严重之情节发生，廉政会仍会依照“廉政条例”规定，进行调查和更严严厉处分。

不过，赖清德接任党主席后，决定以更高规格处理来展现民进党改革除弊决心，因此才会在中执会排定该案讨论，并由中执会决议将邱莉莉和林志展移送中评会处理。

议长邱莉莉和副议长林志展星期三稍早也表示，非常尊重党中央行使党规，她和林志展深信公正的司法调查，才能让台南市正副议长选举还他们清白的名誉。邱莉莉称，她跟林志展都相信赖清德，且赖清德是台南永远的大家长，“相信台南政治生态到底对谁对党最忠诚？赖的心里非常清楚！”