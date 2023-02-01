香港GDP去年第四季跌4.2% 全年跌3.5%

香港政府统计处发布数据，去年第四季GDP较上年同期下跌4.2%，第三季的跌幅为4.6%；全年与2021年相比下跌3.5%。

综合《明报》和《星岛日报》报道，去年第四季本地货品出口总额情况跌幅加剧，按年跌24.8%，第三季按年跌15.8%。货品进口去年第四季按年实质跌22.8%，同样较第三季跌幅16.4%恶化。全年来看，去年货品出口总额按年实质跌13.9%，进口总额按年跌13.1%。

按本地生产总值各类计，私人消费开支去年第四季按年实质升1.7%，同年第三季录得跌幅0.4%。去年全年私人消费开支按年实质跌1.1%。按国民经济核算定义计算的政府消费开支，继去年第三季升5.3%后，第四季按年实质升9.1%，全年按年实质升8.1%。

香港政府发言人说，去年香港经济继续录得明显的按年收缩，主要因外围环境急剧恶化及跨境陆路货运受阻下，整体货物出口大跌，加上本地需求减弱，先是受当地第五波疫情影响，之后则受金融状况收紧所拖累。

发言人说，展望香港经济将在今年复苏，先进经济体增长放缓将继续为香港的货物出口带来挑战，预期大陆经济会加快增长，以及跨境货运限制放宽，应可提供一些支持。

发言人还说，随着旅客的隔离检疫安排取消和香港与大陆恢复通关，预计入境旅游会强劲反弹，将支持服务输出的复苏。