中国大陆促请台湾恢复两岸16个直航航点

中国国务院台办发言人朱凤莲说，大陆航空主管部门已通过联系渠道促请台湾恢复两岸16个直航航点。台湾民航局证实已收到消息，目前正在讨论中。

综合中新社和台湾《上报》报道，朱凤莲星期三（2月1日）说，当天，大陆航空主管部门已通过《海峡两岸空运协议》联系渠道致函台湾方面表示，当前，两岸疫情均已平稳，是进一步恢复两岸航线正常运营的有利时机。希望双方相向而行，推动两岸航线恢复正常运转，可优先考虑恢复广州等16个两岸直航航点。

朱凤莲说，当前，大陆疫情已得到很好的控制，台湾民众完全可以安心前来学习、工作、创业和生活。两岸民众对实现正常交流往来的意愿强烈，陆方高度重视并已全面做好相关准备。希望台湾方面珍惜两岸空中直航来之不易的成果，采取务实措施，优先恢复台胞反映集中的两岸直航航点，持续推动两岸航线恢复正常运转。

台湾民航局星期三证实已收到来自国台办的消息，目前正在讨论中。民航局局长林国显称，当局会再与陆委会等台湾相关部会讨论，“究竟会不会恢复、何时恢复，都要待讨论过后，才能答复”。

在冠病疫情暴发前，两岸客货运航点曾多达71个，其中台湾10个，大陆61个。不过，自冠病疫情在2019年末暴发后，目前中国大陆对台仅剩北京、上海、厦门、成都四个直航航点。