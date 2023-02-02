游锡堃华府演说强调“抗中保台”重要性

台湾立法院长游锡堃当地时间星期三（2月1日）在美国华府出席国际宗教自由峰会演讲时，强调“抗中保台”的重要性。

综合路透社和台湾《自由时报》等报道，游锡堃在国际宗教自由峰会发表演说时，强烈批评北京对少数宗教群体的压迫，并形容台湾是华语世界中唯一的民主政体。

他强调，台湾位于全球主要海上航道的中心，并身为重要的半导体生产者，具有战略重要性。“捍卫台湾非常重要，尤其是保卫台湾的民主。”

游锡堃称：“如果台湾落入中国共产党的势力范围，那么自由灯塔将被摧毁。中国可能会入侵第一岛链，并对整个世界构成威胁。”

游锡堃说，全球约50%的航运穿越台湾海峡，“因此台湾对全球贸易具有非常重要的经济意义”。

他也说：“而且，台湾生产最好的半导体晶片，对全球贸易也非常重要。如果台湾无法获得小心保护，对全球贸易与和平将非常危险”。

游锡堃还将在星期四（2日）参加美国国家祈祷早餐会。祈祷早餐会是华府的重要活动，通常总统都会亲自率领阁员参加。游锡堃这次受邀出席，预料将有机会与美方人士交流，外界也关注游锡堃会否与美国众议院议长麦卡锡会晤。

对于是否安排游锡堃和麦卡锡会晤，台驻美代表萧美琴和游锡堃均未正面答复。至于是否已邀请、会否当面邀请麦卡锡访台，游锡堃不置可否。

游锡堃说，这次访美的目的是为宗教自由高峰会议和全美祈祷早餐会，结束后还要与台侨交流。

有关麦卡锡访台，游锡堃说，在民主“国家”而言，议长和议员的互访都非常正常，将由台驻美代表处与美方交流安排。

萧美琴说，游锡堃此次行程紧凑辛苦，包含其民间友人安排与宗教界的交流，驻美代表处在非常紧凑的行程里，安排游锡堃有机会与美方朋友交换意见。

事实上，麦卡锡星期三下午参加共和党团会议，接着赴白宫和美国总统拜登讨论债限问题，他傍晚在白宫对媒体说，“我不认为中国能左右我什么时候要去哪里。”