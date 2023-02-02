报告：美投资者已向中国人工智能领域投入400亿美元

一份报告显示，英特尔、高通等美企的投资部门在2015年至2021年期间，已向中国人工智能公司投入约400亿美元（约521亿新元）的投资资金。

据路透社报道，这份由美国乔治敦大学科技政策小组CSET星期三（2月1日）发布的报告显示，在2015年至2021年六年间，共有167名美国投资者参与了401笔交易，或大约占这一时期对中国人工智能公司投资的17%。

报告显示，这些交易总值402亿美元，占中国人工智能公司在六年期间所筹集资金总额的37%，但不清楚有多少比例的资金来自美国公司。CSET是根据数据提供商Crunchbase调取的信息得出上述数据。

报告指出，高通公司和英特尔资本分别参与了对中国人工智能公司的13项和11项投资，而GGV资本则以43项投资总额领跑美国公司。一些最大的投资包括高盛集团对中国人工智能机器人公司驿公里智能（1KMXC）的单独投资，以及三家美国风险投资公司对中国自主移动机器人公司北京极智嘉科技股份（Geek+）的投资。

路透社报道称，这份报告是在美国对人工智能、量子技术和半导体投资的审查越来越严格的情况下发布的。拜登政府预计将在今年公布一项行政命令，遏制美国公司投资一些敏感的中国科技行业，因为华盛顿的鹰派人士指责美国投资者向中国科技公司转移资本和宝贵的技术，这可能有助推进北京的军事能力。

根据CSET的报告，只有一家从美国投资者那里获得资金的中国人工智能公司参与开发用于军事或公共安全的人工智能应用。