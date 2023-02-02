陈吉宁见洪秀柱：秉持“两岸一家亲”深化经贸往来

中共上海市委书记陈吉宁星期三（2月1日）会见了国民党前主席、中华青雁和平教育基金会董事长洪秀柱。两人认同应秉持“两岸一家亲”，深化沪台经贸往来。

据澎湃新闻报道，陈吉宁星期三会见洪秀柱时，代表市委、市政府对洪秀柱一行来访表示欢迎。他说，洪秀柱长期以来始终坚持“九二共识”、反对“台独”，为促进和平统一、增进两岸人民福祉作出了不懈努力。

陈吉宁称，上海当前正在深入贯彻落实中共二十大和中共总书记习近平考察上海重要讲话精神，加快现代化建设，推动高质量发展。沪台合作交流十分密切，并将秉持“两岸一家亲”理念，认真落实中央惠台政策和措施，全面提升沪台交流层次和水平，更好深化沪台经贸往来，更好促进两岸人民心灵契合，为推动两岸和平发展作出更大贡献。

他说，上海欢迎更多台湾民众特别是台湾青年到上海参访交流、学习生活、就业创业，更好分享现代化建设机遇，更好参与到民族复兴进程中来。

洪秀柱感谢上海给予的热情接待。她说，每次到上海，都感到特别温馨温暖，“两岸一家亲”在沪台合作交流中有着充分体现。希望持续深化教育、文化等各领域合作，进一步推进两岸青年交流交往，更好传承和弘扬中华文化，为两岸和平发展与中华民族伟大复兴作出更大贡献。