中疾控：在院冠病感染死亡病例数下降至434例

中国疾控中心发布全国冠病诊疗和监测数据显示，冠病阳性率、在院感染率、重症与死亡率都呈下降趋势。其中在院冠病感染死亡病例数下降至434例，较峰值下降近九成。

中国疾病预防控制中心网站星期三（2月1日）发布全国冠病感染疫情情况，呈现了2022年12月9日至2023年1月30日的数据。

数据显示，各省份报告人群核酸检测阳性数及阳性率呈现先增加后降低趋势，阳性人数1月23日降至最低1.5万，其后呈现低位波动，1月30日为2.4万；检测阳性率12月25日（29.2%）达高峰后波动下降，1月30日降至2.5%。

抗原检测阳性数及阳性率12月22日达高峰（33.7万、21.3%）后波动下降，2023年1月30日降至最低，分别为2848和2.2%。

在院冠病感染者于2023年1月5日达到峰值162.5万人，随后持续下降，1月30日下降至14.4万人，较峰值减少了91.1%。

全国在院冠病感染者中，1月5日达到峰值12.8万，随后持续下降，重症患者数量1月30日下降至1.4万，较峰值下降了89.3%。

在院冠病感染死亡病例数于1月4日达到每日峰值4273例，随后持续下降，1月30日下降至434例，较峰值下降89.8%。

监测结果表明，此轮疫情流行株主要为BA.5.2.48、BF.7.14和BA.5.2.49，未发现新的变异株。

截至2023年1月30日，中国31个省和新疆生产建设兵团累计完成接种冠病疫苗34.90亿剂次。全人群第一剂次、全程接种覆盖比例分别达到92.9%和90.6%。