港媒：罗湖口岸预计下周一通关

香港媒体报道，罗湖口岸预料下星期一（2月6日）全面通关，陆港通关配额和核酸检测要求则在下星期二（2月7日）取消。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，中国大陆和香港上月初起恢复通关，但以往最多人使用的罗湖口岸仍未开放。罗湖商业城的物业管理公司星期三（2月1日）向商户发通告，称接到正式通知，罗湖口岸将在本月6日全面通关。

根据通告，罗湖商业城的物业管理公司呼吁商户利用这几天时间尽快整理、备齐货物，在通关首天必须开门营业。该公司副总经理何胜安确认，商业城已向商户发出上述通告，称消息来自深圳市口岸办人员，“6日（通关）是肯定的。”

香港纪律部队消息称，已按上述日期通关部署，只剩少许工作仍在调整。

在罗湖商业城开茶庄的张小姐说，近日多了一些商户回来准备开铺，不过总体来说商业城还是比较安静，许多同行对口岸重开的消息都持观望态度，“大家要等口岸真的开放那一天（才放心），疫情已经三年，很多人都很彷徨，怕是‘狼来了’。”

她还说，现在商业城很多空铺，随时想租铺都很容易，所以大家也不会那么紧张，“如果6号真的通关，等到那天再开门也不迟。”

另有港商星期三（1日）引述与深圳市政府官员座谈称，应该是下星期二（7日）取消所有往返的配额和核酸检测要求。

港府发言人星期三晚间说，由政务司司长陈国基领导的通关事务协调组一直与大陆有关单位紧密沟通及协调，以确保香港与大陆通关过程顺畅、安全，而且随时作出应变及调整。

发言人说，目标是尽快与大陆实现全面通关，当局与大陆相关单位在春节期间保持紧密联系，进展积极和正面，有信心很快就会达成全面通关，期望很快公布好消息，包括取消核酸检测要求、增加开放口岸数目，以及取消人数安排等。

港铁公司说，将继续全力配合政府，适时调整车务安排服务乘客，确保各过境铁路服务全面恢复两地连系。

港铁提到，受疫情影响，东铁线前往罗湖站的服务自2020年初开始，调整至维持服务予居住于边境范围的乘客，期间港铁团队一直谨守岗位，持续维护车站、提升服务及设施，并加强清洁卫生，为口岸重开作好准备。

实政圆桌立法会议员田北辰称，罗湖口岸下个星期重开，届时核酸阴性要求将取消，配额也可取消，但他不确定具体日子。