江西官方通报胡鑫宇自缢死亡 录音笔表达自杀意愿内容无篡改

江西官方通报，上饶市铅山县致远中学高中生胡鑫宇是自缢死亡，尸体发现地就是原始第一现场。官方公开胡鑫宇录音笔部分内容，录音显示他有自杀意愿，通报也强调，录音内容不存在人为合成、篡改情况。

江西省、市、县联合工作专班星期四（2月2日）在铅山县召开新闻发布会，通报胡鑫宇事件调查结果，公布胡鑫宇尸检情况、现场勘查情况及录音笔检验鉴定情况等。官媒央视罕见地对这场地方社会案件的发布会进行直播。

江西省公安厅党委委员、副厅长、省公安厅指导组组长胡满松通报，胡鑫宇2022年10月14日失踪后，警方组织有关部门和各方力量，持续调查搜寻，2023年1月28日，胡鑫宇尸体被发现。在权威刑事技术专家现场指导下，联合工作专班通过开展调查访问、现场勘查、尸体检验、物证检验鉴定等工作，认定胡鑫宇是自缢死亡，尸体发现地是原始第一现场。官方在发布会上也公布了胡鑫宇事件的现场3D还原视频。

警方也通报了尸检情况，胡鑫宇尸体高度腐败，大部分皮肤皮革样化，头皮未见出血；全身骨骼完整，颅骨、脊椎及胸肋骨均未见骨折；胸腔、腹腔未见出血，各脏器在位无缺失，但均腐败，睾丸未见损伤；经毒物检验，胃组织和肝组织中均未检出常见的农药、鼠药、安眠镇静类成分。

通报说，缢索为活套，绕颈形成闭环，颈部残存皮肤皮革样化，可见条形索沟一条，索沟边缘软组织见出血，出血部位与死者缢吊体位相吻合，符合生前缢索压迫形成。结合当地环境及气候条件，胡鑫宇尸体符合长期暴露在室外空间的各种特征。

对于备受关注的录音笔内容，胡满松称，经公安部鉴定中心对录音笔内音频文件进行恢复，与胡鑫宇生前留存的语音进行声纹比对，结合调查情况，确定在现场提取封存的录音笔系胡鑫宇持有使用，录音内容不存在人为合成、篡改情况。

胡满松说，胡鑫宇在使用录音笔时有多次录制、删除的操作行为，导致使用专业设备恢复以后存在部分的数据碎片，但录音内容未发现人为的合成剪辑。

官方公布的两段胡鑫宇具有清晰自杀意愿的内容为，10月14日17时40分，胡鑫宇站在宿舍五楼阳台上试图跳楼犹豫未决，录音显示胡鑫宇说：“真站到这里反倒是有点紧张了，心脏在狂跳，说实话没有理由，只是觉得没意义，如果真跳下去了会怎样？不确定。跳下去了应该也没人发现，现在至少不会被发现，以后过了几天肯定还是会发现的，刚刚又不跳，哎，我真的是想跳，不想，我应该是不想。”

23时08分的录音显示，胡鑫宇再次表达自杀意愿，“已经没有意义了，快零点了，干脆再等一下，直接去死吧，可以的，因为我今天已经有点不清楚了，现在我好想去死，感觉已经没有意义了。”

警方称，鉴于胡鑫宇是自杀，这两段原始音频是否公开，当局按照相关规定已经征求家属意见，家属明确表示可以适时公开。当局尊重家属的意愿，但是为保持未成年人的隐私，上述的音频内容属摘录。

经心理专家访谈、分析，结合胡鑫宇失踪前行为，公安厅认为胡鑫宇性格内向温和、孤独，在意他人看法，少与人做深入的思想情感沟通，情感支持缺失，缺少情绪宣泄渠道，常有避世想法，具有随时随地在书本上记录自已情绪、想法的习惯。2022年 9月到致远中学就读后，因学习成绩不佳造成心理落差，加之人际关系、青春期冲动带来的压力，造成了胡鑫宇失踪前心理状态失衡，存在内疚自责、痛苦无力无助无望感、无意义感等情绪问题，进食出现异常，有明确的厌世表现和轻生倾向。

对于“为何100多天后才发现胡鑫宇下落”的质疑，胡满松称，事件发生后，组织力量围绕学校周边划定了589亩区域进行搜索，涉及居民区、单位的进行走访、排查，还使用热成像无人机。粮库与589亩公共山林临近，与致远中学直线距离266米，步行距离约400米，粮库92亩，围墙5米，内部主要区域监控，门卫24小时值守，有护院犬。开展四次搜寻，对粮库走访，全部建筑物进行搜寻，包括附近玻璃厂等，但未搜寻到。

胡满松坦言，由于工作中的不足，100多天才发现胡鑫宇下落，将深刻吸取教训，不断改进工作。

铅山县县委书记危岩也在发布会上说，在搜寻工作中对部分重点区域，没有完全做到横向到边、纵向到底。“对于社会各界的监督，我们诚恳接受。”

另外，针对缢吊胡鑫宇的鞋带是否可以长时间承载其躯体重量的提问，警方也回应说，胡鑫宇自缢使用的鞋带是涤纶材质，单根长147厘米，宽0.8厘米，该材质具有不易腐、拉力强的特点。经侦查试验，同款鞋带在缓慢拉伸状态下最大承重量85公斤。此外，随时间推移，尸体腐败后水分丢失、体重会变轻，延长了鞋带的承重时间，所以没有发生断裂。

警方在发布会上也强调，胡鑫宇失踪事件发生后，少数人为博眼球、蹭热度，引流牟利，恶意编造传播虚假信息，拼接炮制虚假视频，造成恶劣影响。

网上有关胡鑫宇“熊猫血”“尸体双脚平行地面”“发现地不是第一现场，尸体是后挂到树林中”等说法都不属实，警方已对少数故意编造、传播谣言的人员进行打击处理。

其中，假冒“光头”老师、拍摄威胁家属私了视频的陈某贵，被检察机关逮捕；转发“后山发现带血被子”“胡鑫宇被老师杀死”等谣言的陈某红，警方已对其作出行政处罚。