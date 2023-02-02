捷克众议院议长3月底率团访台

捷克众议院议长艾达莫娃将于3月底率团访问台湾。

台湾《自由时报》引述捷克台湾商会讯息报道，艾达莫娃将于3月25日至4月1日搭乘专机率团访问韩国和台湾。

据台湾外交部官网发布的新闻稿，台湾外交部长吴钊燮星期三（2月1日）与捷克众议院议长艾达莫娃（Markéta Pekarová Adamová）视讯通话，重申台捷民主伙伴友好关系，并针对艾达莫娃今年3月率团访台规划、近期双边关系发展及多项合作议题广泛交换意见。

吴钊燮欢迎艾达莫娃今年3月底率团访台，并提及前年访问捷克时曾与艾达莫娃会晤，并针对民主发展与多项双边合作议题交换意见，记忆犹新。

吴钊燮乐见台捷在各领域的交流合作不断开展与深化，捷克无惧威权政权的胁迫，坚守自由、民主、尊重人权的价值，持续增进双边情谊，深受台湾人民感佩与尊重。吴钊燮也感谢捷克秉持共享价值与理念，与台湾共同支持及援助乌克兰，台湾将秉持民主价值，继续与捷克合作推动各项工作。

艾达莫娃表示高度期待访台之行，也提及近日捷克总统当选人帕维尔（Petr Pavel）在选后即与台湾总统蔡英文通话，彰显捷克对台湾的支持及民主阵营团结的力量，相信台捷友好关系将在此基础上持续推动及深化。

艾达莫娃也高度赞扬台湾为乌克兰提供的各项协助，相信双方在未来协助乌克兰战后重建事上有更多相互分享与合作的空间。

吴钊燮与艾达莫娃通话约20分钟，双方另就台湾故宫博物院与捷克国家博物馆举行互展事宜、产业合作及应对威权主义复合式威胁等议题深入交换意见，气氛友好融洽。

新闻稿说，捷克与台湾是理念相近伙伴，双方在许多领域建立紧密合作，携手共同面对全球疫情、供应链危机及俄乌战事等国际重大挑战，捷克政府与人民并视台湾为重要民主合作伙伴，外交部将致力推动深化各层面交流及合作，促进两地繁荣及人民福祉。