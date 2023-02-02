人民日报：中国三年抗疫经得起历史检验

中国官媒《人民日报》发表评论称，三年抗疫，中国交出非凡的答卷，经得起历史检验。

《人民日报》星期四（2月2日）发表署名“仲音”的文章，题为《三年抗疫，中国答卷经得起历史检验》。

文章称，把人民生命安全和身体健康放在第一位，是中国制定疫情防控政策的首要考量，也是衡量疫情防控成效的重要标准。

文章称，三年来，中国经受住了全球五波疫情流行冲击，有效处置了百余起聚集性疫情，成功避免了致病力较强的原始株、德尔塔变异株的广泛流行，有力守护了人民群众生命安全和身体健康。实践充分证明，中共中央确定的疫情防控方针政策是正确的、科学的、有效的。

对于去年底开始放宽防疫政策，文章写道，中国因时因势不断优化调整防控措施，随着条件的逐步具备相继出台二十条优化措施，推出新十条优化措施，将病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，牢牢掌握了抗疫的战略主动权。

文章称，三年来，中国坚持“团结抗疫和复苏经济，两手都要抓，两手都要硬”，在同国际社会团结抗疫的同时，以自身开放合作为维护全球产业链供应链稳定畅通作出了重要贡献，为世界经济复苏注入强劲动力。

文章最后写道，中国战胜了前所未有的困难和挑战，最大程度守护了人民生命安全和身体健康，最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响。“三年同心抗疫，中国这份非凡的抗疫答卷，成绩殊为不易，世人有目共睹，历史必将铭记”。