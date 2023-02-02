北约秘书长：北京对台威胁无正当理由

北约秘书长斯托尔滕贝格称，中国大陆对台湾的威胁没有正当理由，其改变台海现状的企图也将对区域和全球安全造成严重后果。

斯托尔滕贝格星期三（2月1日）在日本东京接受《日经亚洲》专访时说，北约对北京在台湾海峡的威胁性言论和胁迫性行为感到担忧。他认为，防止北京使用军事力量至关重要。

斯托尔滕贝格称，中国大陆对台湾的威胁没有正当理由，而且围绕台湾发生冲突不符合任何一方的利益。“北京试图透过军事力量来改变现状的任何企图都将对东亚产生严重后果，而且这也将对北约盟国和全球安全产生影响。”

中国近年日益增长的影响力受到北约更多的关注。北约在去年发表的战略概念文件中首次提到中国，指北京正对欧洲-大西洋的安全构成“系统性挑战”。

对此，斯托尔滕贝格称，中国并非对手，北约成员将继续就军备控制、气候变化和其他问题与中国接触。但“如果我们不揭露中国的所作所为以及对我们的安全造成的后果，这将是北约的失职”。

他说，重要的是“避免透过军事力量强制统一，改变现状”，这是给北京的信息。

在这一背景下，北约正尝试加深与澳大利亚、日本、新西兰和韩国等亚太国家的关系。斯托尔滕贝格星期二在日本首相官邸与日本首相岸田文雄会面，共同承诺将加强合作应对中俄挑战。