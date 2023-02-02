中国多地公布民生清单 养老就业等成高频词

随着2023年中国各地省级两会结束，各地政府工作报告陆续公布当年民生清单，其中养老服务、婴幼儿托育、生育支持政策、就业等成为高频词。

据中新社报道，中国去年出现61年来首次人口负增长后，针对鼓励生育与育儿政策更加受到重视。在减轻生育、养育和教育负担方面，中国多地政策都提出要增加托育机构、婴幼儿托位、学位等。

《河北省2023年民生工程实施方案》就拟定目标，创建标准化示范性托育机构300家；山西则提到每县建设一所80至150个托位的示范性公办综合托育机构；《北京市2023年办好重要民生实事项目分工方案》中也提到，支持有条件的幼稚园招收2到3岁幼儿，新增托位6000个。

多地也优化完善生育支持政策。其中四川提出发展集中管理运营的社区托育服务；宁夏则要完善三孩生育配套措施，试行户籍生育二孩及以上家庭发放育儿补贴金制度。天津的20项民心工程中提到实施积极生育保险政策。

在义务教育方面，中国多地都提出要新建、改扩建义务教育学校，增加学位。如福建《2023年省委和省政府为民办实事项目》中提到，新增义务教育公办学校学位5万个。浙江的民生实事清单中提到，新改扩建公办中小学校100所，新增学位8万个。

在养老服务方面，河南政府工作报告中提到完成6万户特殊困难老年人家庭适老化改造；内蒙古也规划新建乡镇养老服务中心和村级养老服务站2350个，对200所农村互助养老幸福院服务功能进行拓展提升。

由于2023届全大陆大学毕业生预计达到1158万人，年增82万人，让稳就业保就业至关重要。中国多地的民生实事清单中也都提到落实就业优先政策，“把促进青年人特别是高校毕业生就业摆在更加突出位置”。如河北提出“全省城镇新增就业86万人”目标，上海则喊出“新增就业职位55万个以上”的目标等。