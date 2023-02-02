港劳工及福利局长：逾九成申请高端人才通行证计划获批

香港劳工及福利局局长孙玉菡说，高端人才通行证计划至今收到逾7000份申请，超过九成获批，将于半年内赴港就业或创业。

孙玉菡星期四（2月2日）接受香港电台专访时介绍，高端人才通行证计划从去年12月底至今共收到7200多份申请，当中5700多份已处理，其中超过九成符合条件获批，将于六个月内赴港工作或创业。

孙玉菡说，其中由全球百强大学毕业、过去五年内有三年或以上工作经验类别的占约一半，相信可以补足香港的人才缺口。至于过去年薪达250万港元（约42万新元）的申请人占最少。

他说，计划申请人数超出预期，反映香港对海外人才而言具有吸引力。他认为通关代表着香港经济即将复苏，也为赴港人士带来便利，有助于增加他们赴港发展意愿。

孙玉菡提到，香港人基于家庭和公司计划等不同原因到海外发展，有部分属暂时性。香港是他们成长的地方，无任欢迎他们回流，并强调香港人才是根和本，为他们提供发展机会及处理住屋问题，让他们相信香港可以安居乐业，也是挽留人才具体和细水长流的方法。

他指出，今年首季将就13项人才清单完成检讨，相信随着通关和经济复苏，当局会检视不同发展项目是否面对人才短缺，通过人才清单补足缺口，期间将按照短缺类别检讨。