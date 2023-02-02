美共和党议员与TikTok代表会面 仍决定推动立法禁止TikTok

美国共和党众议员兼众议院中国问题特别委员会主席加拉格尔（Mike Gallagher）与TikTok代表会面，讨论TikTok在美国的数据安全计划后，仍计划寻求在美国禁止TikTok。

据路透社报道，据加拉格尔的发言人称，加拉格尔星期三（2月1日）会见了TikTok美国公共政策主管贝克曼（Michael Beckerman）与公司其他代表。

发言人说，加拉格尔认为TikTok的论点没有说服力，因此他仍计划在未来几周内与众议员克利胥纳莫提（Raja Krishnamoorthi）一起提出禁止TikTok的立法。

贝克曼在一份声明中表示，TikTok期待可以更加了解加拉格尔没有在这项综合计划中得到解决的具体担忧。”

他补充说，TikTok希望再与加拉格尔会面，因为“很难在一次简短的会议上对一项已经酝酿了两年的国家安全提案进行实质性的深入研究。”

据报道，TikTok的报告《保护美国国家安全利益》（Protecting U.S. National Security Interests），介绍了TikTok为超过一亿美国用户的数据安全所做的努力。

美国外国投资委员会（CFIUS）在2020年要求中国字节跳动公司剥离TikTok。CFIUS和TikTok已经进行了两年多的谈判，旨在达成一项国家安全协议。

据路透社去年12月报道，TikTok采取了几项旨在解决美国政府担忧的措施，包括就允许甲骨文公司（Oracle Corp）存储该应用程序美国用户的数据的决定达成协议，并由美国数据安全部门监督数据保护和内容审核决策。

据了解，TikTok已经花费了15亿美元（约19.56亿新元）用于招聘和重组，以建立TikTok美国数据安全（USDS）部门。

报告称，该部门的TikTok人员将接受审查，公司将由一个独立的董事会管理，其内容系统将由CFIUS批准的第三方监督。

TikTok星期一（1月30日）证实，首席执行官周受资将于3月23日在美国众议院能源和商务委员会作证。

此前，众议院外交事务委员会计划本月就一项旨在阻止TikTok在美国使用的法案进行投票。白宫于1月27日拒绝就CFIUS关于TikTok的谈判置评，也拒绝就是否会支持禁止TikTok置评。