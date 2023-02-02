美议员拟推法案禁止中国等购买美国农地和农企

美国参众两院议员正打算推出禁止中国等国家购买美国农地或农业企业的《促进农业保障和安全法案》。

据美国之音报道，哈德逊研究所媒体研究员杰瑞米·亨特（Jeremy Hunt）当地时间星期三（2月1日）在与佐治亚州共和党籍众议员奥斯汀·斯科特（Austin Scott）举行线上对话中，用数字说明中国投资者对美国农地的兴趣。

亨特说：“中国人在10年里拥有的美国农田产权价值从2010年的8100万美元（下同，约1亿零563万新元）跃升至2020年的18亿美元。”

数据显示，自2010年以来，中国购买的美国农地从不到1万4000英亩增至35万多英亩。不过，中国仅占外国在美国拥有的农地面积不到1%。但在美中博弈的大背景下，此问题引发了有关国家安全与粮食安全的担忧。美国尤其担心部分中国公司购买的农地靠近美国的一些军事基地。

中国食品加工龙头阜丰集团的美国子公司在北达科他州大福克斯市北边购买的370英亩农地因离拥有绝密无人机技术的大福克斯空军基地不到20英里而引发了美国政界的高度警觉和不安。

去年10月，美国众议院监督委员会首席共和党成员科默（James Comer）、农业委员会首席共和党成员格伦·汤普森（Glenn Thompson）和另外100多名议员联合致函美国政府问责办公室总审计长吉恩·多达罗（Gene Dodaro），要求当局加大力度调查外国对美国农地的投资。

星期三，南达科他州共和党籍参议员迈克·朗兹（Mike Rounds）和蒙塔那州民主党籍参议员乔恩·泰斯特（Jon Tester）提出了《2023促进农业保障和安全法案》，将中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜列入黑名单，禁止他们投资、购买或以其他方式获得美国土地或涉及农业的企业。该法案还把美国农业和与农业相关的生物技术定义为关键基础设施。

朗兹在声明中说：“保护美国农田对维护我们的国家安全至关重要。我在南达科他州旅行时，听到许多农民和牧场主担心外国业者拥有美国农田。这项立法通过将外国业者列入黑名单，使他们无法购买土地或涉足农业的企业，确保某些美国利益得到保护。”

纽约州共和党籍众议员埃莉斯·斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）与阿肯色州共和党籍众议员里克·克劳福德（Rick Crawford）星期二（1月31日）重新推出了他们去年7月提出的同名法案。

佐治亚州共和党籍众议员奥斯汀·斯科特在上届国会也是《促进农业保障和安全法案》的共同发起人。他在星期三的哈德逊研究所线上对话中说，他即将推出类似的法案。

他说：“我对他们（中国人）购买美国农地感到担忧，但我更担心他们控制我们食品供应链里的技术。”

先正达集团（Syngenta）是一家农业科技公司，业务包括供应种子和农药，其总部位于瑞士巴塞尔。该公司设立于2000年，由诺华（Novarti）和阿斯利康（AstraZeneca）的农化业务合并而成，并于2017年由中国化工集团公司（中国化工）收购。

斯科特说：“美国纳税人资助了大量研究，以创造出技术，让我们拥有强劲的农业生产。结果这种技术被一个与我们的利益或价值观不一致的外国实体所拥有。因此我们要做得更好，以确保由我们投资开的技术不会落入我们的敌人手中。”