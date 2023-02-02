蔡英文会见美前印太司令戴维森：愿与美国持续深化合作

台湾总统蔡英文总统星期四（2月2日）上午会见首次访台的美国前印太司令戴维森时强调，台湾有决心、有信心，更有能力保卫家园，也非常愿意跟美国及所有理念相近伙伴持续深化合作。

据台湾总统府官网消息，美国海军退役上将戴维森戴维森星期四率领美国智库国家亚洲研究局访问团（NBR）到总统府拜会蔡英文。

蔡英文致词时说，她很高心在新春开工的第一周在总统府再次接待来自美国国家亚洲研究局的好朋友。这次戴维森率团来访，是NBR在疫情后首次恢复访台，她要表达最诚挚的欢迎。

她说，戴维森在印太司令任内就非常关注台海安全情势，卸任后也致力呼吁美国关注台海议题，她要藉这个机会特别感谢戴维森对台海安全的贡献。

蔡英文指出，NBR长期关注印太安全议题，经常提出深入的分析，访问团访宾也都具有相关研究背景，相信透过来访，台湾和美国在印太安全议题上，能够有更多的意见交流。

她认为，面对威权主义扩张，台湾必须提升自我防卫能力，才能确保“国家”安全，并守护民主自由的价值。因此，台湾以强化全民国防为战略目标，已提出兵力结构调整方案。从明年开始，台湾将恢复一年期的义务役，也将强化训练内容和量能。

蔡英文强调，台湾有决心、有信心，更有能力保卫家园，并也非常愿意跟美国及所有理念相近伙伴，持续深化合作。

她指出，台湾和美国除了加强军事交流，也不断提升经贸合作。上个月，台美21世纪贸易倡议刚举行新一回合会议。就整体方向来说，台美之间的贸易将有更多简便通关和验证等程序，并会建立多项双边机制平台，让双方能够更有效率解决各项贸易和投资问题。

蔡英文说：“我们也期待台湾和美国在供应链、电信安全、科学及技术等各领域，建立更紧密的合作关係，让台美双方、区域及全球都能够有更进步的发展。”

美国前印太司令戴维森致词时说，他很荣幸星期四（2日）能够来到这里（台湾总统府），并感谢NBR的同仁规划此次行程，让他首度到访台湾。此行出发前，他就告诉同仁，这次参访是希望能聆听并且学习，目前这两件事都有成功做到，他与美国政府、台湾政府及台北的智库都有非常丰富的讨论。

戴维森指出，过去几天的讨论聚焦于台湾蓬勃发展的民主及公民社会，以及中国大陆对台湾所采取的一系列行动，并强调台美之间有许多可以持续加深及强化的关系。