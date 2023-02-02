胡锡进称胡鑫宇案记者会干货充足应受到欢迎

江西省、市、县联合工作专班星期四（2月2日）就上饶市铅山县致远中学高中生胡鑫宇事件召开新闻发布会，中国媒体人、前《环球时报》总编辑胡锡进认为，这场记者会干货很充分，应该受到欢迎及鼓励。

胡锡进星期四在微博上发文称，自己从头到尾看了记者会直播，认为警方对胡鑫宇遗体和缢吊环境的鉴定很细致。警方也公布录音笔里的内容，相关证据可以支持胡鑫宇自缢身亡，发现他的位置就是第一现场的结论。

胡锡进称，记者会历时不到40分钟有点短，但警方对公众最关心的问题，包括录音笔里说了什么、鞋带为何能在100多天里承受遗体重量等做了回应，也说得很清楚，是一个干货很充分的记者会。“如果有记者问得更尖锐些，跳出官员准备的回答范围，使得有的回答只能脱稿进行，会让老胡这样的老新闻工作者更满意，相信网友们也会更满意。”

他也提到，互联网上的激烈情绪显然对警方造成了不小压力，看得出参加记者会通报的几位官员有点紧张，他们都提前准备了稿子，这应当说可以理解。他们肯定有万一某个表述不精准，被网上一些人揪住炒作并引发新舆论焦点的担心。对警方来说意味着记者会可能“被带偏”的很大风险，那是他们当下承受不了的。“在当前情况下开出这个有直播的记者会已经很不容易，需要勇气。”

胡锡进认为，江西举行可提问且现场直播的记者会应该受到欢迎。鉴于记者会把结论和支持结论的证据都说清楚了，大多数公众大概已经接受了这次通报的内容，记者会给出的信息比一张蓝底白字的文告要多得多，也更有围绕公众疑问的针对性。

他呼吁民众应鼓励这样的记者会成为今后处理敏感事件的标配，而且越开越成熟，与舆论场上的各种疑问和情绪越扣越紧，有更多问题现场提出，现场回答，在这个过程中也要有包容。信息公开透明是社会前进的重要保障，从信息发布者到受众，大家都应为共同推动这一进程的不断前行做出各自的贡献。