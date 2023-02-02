消息：瑞信拟分拆中国业务团队

知情人士透露，瑞士信贷集团正考虑分拆中国投行业务，保留中国国内一家子公司，并将离岸业务转到新成立的Credit Suisse First Boston部门。

彭博社星期四（2月2日）引述不愿具名知情人士报道，中国大陆的证券和财富管理业务可能留在瑞信，而主要从事离岸交易的香港员工将被转到Credit Suisse First Boston。

保留中国国内的子公司，可减少为重新启用First Boston品牌申请牌照的麻烦。瑞信在近三年前成为中国合资公司的控股股东后，至今仍在等待扩充中国业务的最终审批。

知情人士称，瑞信境内证券公司将与Credit Suisse First Boston签订一项服务合约，对两边团队共同完成的中国项目进行利润分成。

知情人士说，拆分中国业务的讨论尚处于初步阶段，瑞信目前的任务是要完成全资控股合资公司的交易。Credit Suisse First Boston或将成为一家合伙制企业，关键员工拥有部分所有权。目前尚不清楚中国境内的银行家会否获得新实体的股份。

知情人士称，中国监管机构春节前完成了对瑞信境内子公司的现场核查，这是瑞信可以开始拓展财富管理业务并将股票交易业务拓展到深圳以外地区的最后一步。

另据彭博引述瑞信内部公告报道，在公司继续重组业务之际，瑞信亚太区投资银行及资本市场副主席洪长福（Zeth Hung）已离职。

洪长福在瑞信任职25年，常驻香港，2018年获任命为亚太区投资银行与资本市场部联席主管，去年卸下亚太资本市场部联席主管职务。与他同为亚太资本市场部联席主管的刘志安（Edwin Low）受委亚太区首席执行官。

瑞信女发言人证实洪长福离职的消息，彭博社未能联系上洪长福寻求置评。

瑞信多名高管在近几个月相继离开，包括大中华区首席执行官斯托尔（Carsten Stoehr）。