勘察专家：胡鑫宇案发现场无其他人活动痕迹

江西警方星期四（2月2日）就上饶市铅山县致远中学高中生胡鑫宇案件召开新闻发布会，通报胡鑫宇是自缢死亡，尸体发现地就是原始第一现场。参与现场勘查的专家披露更多案件细节，称尸体发现地的痕迹显示胡鑫宇曾在围墙上活动，且未发现其他人的活动痕迹。

江西省公安厅刑警总队刑事技术处副处长、痕迹检验正高级工程师程坚星期四接受央视新闻采访时说，现场勘查人员在抵达现场后，首先提取了一双白色的回力鞋，左脚鞋还直接看得到，但是右脚鞋被一层枯叶覆盖了，只露出了鞋尖部分，如果不仔细查看，很难发现这只鞋。

他说，在通过DNA比对确认了这双鞋是胡鑫宇的之后，技术人员在实验室对鞋子进行了仔细勘验，并在鞋底部提取到了疑似旁边围墙上的苔藓附着物。经检验后，这些附着物和围墙上的苔藓种类一致，因此判断胡鑫宇生前曾在围墙上活动。

同时，勘查人员也在现场的围墙砖块上发现双脚踩踏过的痕迹，且苔藓踩踏印痕与胡鑫宇的鞋底痕迹基本吻合，显示胡鑫宇生前曾站在围墙的砖块上。在范围往外扩的时候，并没有再发现类似于那两块砌砖的踩踏痕迹，说明没有其他人在现场活动。

程坚还介绍，据现场勘查确认，缢吊胡鑫宇尸体的是两根系在一起的鞋带，来自于现场发现的那双白色运动鞋。

针对外界就缢吊胡鑫宇的鞋带是否可以长时间承载其躯体重量的质疑，程坚称，勘察专家已对鞋带进行了检验。该鞋带由涤纶纤维组成，与棉制鞋带不同，涤纶纤维鞋带承重量比棉制鞋带大一倍。专家也进行了实验，发现涤纶纤维鞋带可以承重到85公斤。据警方调查，胡鑫宇生前是60至65公斤，在鞋带的承重范围之内。

对于鞋带没断裂的原因，江西省公安厅刑警总队刑事技术处法医病理损伤检验鉴定室主任朱承仁分析，第一个原因就是这个材质使得鞋带不容易腐败。第二个原因是尸体体重会越来越轻，不会越来越重，所以至今绳索还没有断裂。

朱承仁还提到，经过警方对尸体进行检验，发现尸体颈部存在缢索形成的索沟，索沟上部边缘有明显的出血痕迹，说明痕迹在肉体活着时就形成，可排除死后悬挂上去的情况。此外，尸体通过毒物化验，基本上可以排除中毒死亡。综合上述因素，胡鑫宇的死因是缢死。