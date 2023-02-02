宁波一商场禁三岁男童进女厕 商场称因顾客反馈才制定

网传浙江宁波一间商场禁止三岁以上男童进入女厕引起争议，有网民批评商场“非家庭友善”，也有网民认为商场无不妥。商场回应称，相关措施是收到多位顾客反映后制定的。

据新浪新闻星期三（2月1日）报道，浙江宁波一间商场的女厕门外张贴告示“请勿带3周岁以上男童进入”，在中国互联网上引起了争议。“宁波一商场禁三周岁以上男童进女厕”词条一度上了热搜。

有网民认为，3岁儿童年龄太小，要他们自己入男厕或在门外等家长，可能会遇到危险。网民批发这种标语对单独带孩子出门的母亲“不友好”、“孩子安全最重要”。

不过，也有网民称“这种标语能早点普及更好”、“孩子上幼稚园都是分男女的”、“如果一个孩子三岁还不会独立上厕所，那应该反思的是家长。”

商场工作人员回应，商场是在很多顾客反馈觉得四至五岁的男孩进去不太合适后，制订了这个规定，并且自开业就有这个标语。

有关男童可否进女厕的讨论由一个网传短视频再度引发。一段内容为“女孩不让6岁男童上女厕所，遭男童母亲辱骂”的视频星期一（1月31日）在网络传播。事件发生于星期天（1月30日）黑龙江哈尔滨地铁站厕所内。

据中国媒体报道，女子发现一名6岁男童在女卫生间中，表示男童不应该进女厕所。

视频内容显示，男童母亲认为儿子被女子凶哭，要求该女子道歉，随后双方发生激烈争执，男童母亲最后被地铁工作人员带走。

针对家长带男童进女厕所的情况，华东师范大学社会学专家万国威建议，增设第三卫生间，加强公共空间适儿化改造。