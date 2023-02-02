国民党质疑新内阁名单痛点多让民众难以安心

民进党政府农历年后内阁改组完成，由台湾前副总统陈建仁出任阁揆，各部会首长名单也全数出炉，但国民党质疑新内阁首长名单有非常多痛点，让民众难以安心。

据台湾《上报》报道，国民党文传会星期四（2月2日）召开记者会，质疑刚上任的行政院长陈建仁带头违规钻漏洞，酬庸让经济部长王美花、资安部长唐凤续任，使内阁改组名单毫无亮点，倒是有非常多“痛点”和“问题点”，旧的问题没解决，新上任的人反而制造更多问题，让民众难以安心。

国民党副发言人陈晖称，王美花2022年1月上节目时，宣称台湾不会停电、2022年不缺电，但同年3月3日全台大停电影响549万户时，王美花却只会推给第一线操作人员。陈晖痛批王美花整个人都在状况外，对台电的基本认知也不足，连台电的资本额、净资产、是否有上市等基本问题都无法回答。他质疑王美花是否真的可以带领台湾经济。

陈晖进一步质疑数位发展部部长唐凤所领军的数位发展部成立至今，工作效果究竟为何？拿了将近200亿元（新台币，约8.8亿新元）的经费，却只开发了市场上存在已久的外送平台。从最一开始的疫苗预约平台、三倍券登记平台等，最后都被发现是交由外包厂商设计；2300多万笔户政资料洩漏至今近80天，却没有看到数位发展部有提供协助或进行资安升级。

他认为，这些官员的态度跟专业度都非常不适任，内阁名单实在令人难以置信。

文传会副主委林家兴称，如果新内阁阁揆品德操守有争议、经济首长无法处理最基本的能源问题、侨务委员长难以凝聚侨胞、数位首长走文青风，民众个资继续外洩，新内阁显现酬庸、无专业、尸位素餐，民众如何有信心台湾会更好？他吁请陈建仁、王美花、唐凤等回答国民党的质疑，给台湾人民清楚的交代。

另外，国民党发言人萧敬严称，陈建仁早已达退休年龄，却仍从中研院借调到行政院，根据《中央研究院研究所组织规程》第13条规定，“特聘研究员之聘期至年满65岁止”，超过65岁就是延长聘任，且中研院另订有《延长服务案件处理要点》，其第八条规定“研究员延长服务期间，不得借调其他机构”，因此质疑陈建仁为私利钻漏洞。

萧敬严呼吁陈建仁应辞去中研院职位，专心做好行政院长职务。