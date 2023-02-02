中国企业去年承接服务外包合同额同比增14.2%

中国商务部星期四（2月2日）公布的最新数据显示，2022年中国企业承接服务外包合同额2万4371亿元（人民币，下同，约4734亿新元），同比增长14.2%；执行额1万6514亿元，增长10.3%。

据中新社报道，其中，承接离岸服务外包合同额1万3177亿元，执行额8953亿元，同比分别增长16.7%和4.1%。

中国商务部服贸司负责人称，2022年中国服务外包产业继续保持稳步增长，展现出较强韧性和发展活力。

从国际市场看，承接美国、中国香港、欧盟离岸服务外包执行额分别为1878亿元、1712亿元和1232亿元，合计占中国离岸服务外包执行额的53.9%。

同期，中国企业承接区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国离岸服务外包执行额2089亿元，同比增长4.2%，合计占离岸服务外包执行额的23.3%。其中，承接新西兰和新加坡等国家离岸服务外包执行额增长较快。

中国2022年承接“一带一路”沿线国家离岸服务外包执行额1821亿元，同比增长12.7%。

从业务结构看，信息技术解决方案服务、新能源技术研发服务、互联网营销推广服务等离岸服务外包业务增速较快，同比分别增长129.1%、61.3%和49.2%。