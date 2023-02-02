蔡英文：推动疫后健康有序交流是巩固两岸和平稳定发展重要基础

台湾总统蔡英文说，维持台海和平稳定，是两岸共同的责任，也是所有人的共同期待。推动疫后健康有序的交流，也是巩固两岸和平稳定发展的重要基础。

据台湾总统府官网消息，蔡英文星期四（2月2日）上午出席由台湾海峡交流基金会在台北举行的2023大陆台商春节联谊活动致词时，作出以上表述。

她说，过去三年多来，疫情为世界带来许多改变。台湾靠着全民团结，以及各位业界朋友的共同努力，在严峻的国际情势中，维持台湾的经济成长动能，也确保民众的正常生活。

蔡英文说，今年依然是充满挑战的一年，政府已做好一系列规划要跟大家一起打拼，一起持续发展台湾经济。台湾将持续推动六大核心战略产业，加速国际市场布局，进一步巩固台湾在全球供应链的关键地位。

她说，政府也提出中小企业整体竞争力提升方案，预计投入950亿新台币（约41.8亿新元）预算，透过补助及低利贷款，协助传统产业及中小企业升级转型，并因应净零转型的趋势，逐步迈向低碳、永续的经营模式。

蔡英文感谢许胜雄担任台湾海基会董事长，在过去三年把维系两岸交流的各项服务工作做到最好。海基会也持续扮演着政府和台商之间的重要沟通桥梁。

就台湾海基会董事长许胜雄提出希望政府延长投资台湾三大方案的实施期限，蔡英文说，政府在请行政院研议后决定将方案再延长三年到2024年底，为台商朋友提供回台投资的利基，让台商朋友可以获得助力，来进行产线调整以及市场布局。这些政策实施四年多来，已吸引超过1300家企业回台投资，总投资金额超过1.9兆新台币。

蔡英文强调，执政团队在新的一年有四个重要任务，即第一照顾人民的生活、第二维持经济的动能、第三守护“国家”的安全，第四善尽区域的责任。

蔡英文再次强调申，维持台海和平稳定是两岸共同的责任，也是所有人的共同期待。推动疫后健康有序的交流，也是巩固两岸和平稳定发展的重要基础。

她也重申，台方沟通的大门始终是敞开的，在理性、平等、及相互尊重下，台湾愿意和北京当局展开对话，一起寻求双方可接受、而且促进区域和平及稳定的可行之道。打造更强韧的台湾经济，协助台商加速全球的布局是今年政府重要的施政目标。