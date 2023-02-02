浙江男子隐瞒中奖千万人民币转70万给前妻遭妻怒告 法院：行为属转移夫妻共同财产

浙江一名男子中奖1000万元人民币（下同，约200万新元）彩票瞒着妻子转移奖金后，被妻子因离婚告上法庭。经法院判决，准予离婚，判男子向妻子赔偿60%。

综合澎湃新闻和《星岛日报》报道，浙江温州龙湾区法院星期三（2月1日）公布了一起男子中彩票瞒着妻子转移奖金引发纠纷的案件。

案情指，男子早前买彩票中了1000万元，交税后到手843万。男子未将中奖一事告知妻子，并偷偷把200万元转给姐姐，另外也转帐70多万元给前妻买楼。原告得知后向法院申请夫妇离婚，要求分割夫妻共同财产，及被告赔偿剩余270多万奖金的三分之二。

案件经过审理，法院判决认定双方感情破裂，准以离婚，法官指被告男子的行为属于转移夫妻共同财产，判其向妻子赔偿60%。

这起案件引起网民热议并且一度登上热搜。有网民说“本就感情不和，大奖加剧了裂痕”、“说钱伤感情”、“男子是铺后路嘛”、“正好，可以与前妻复合”、“两夫妇感情一定不好”、“最受害是孩子”。

律师易轶在微博上指出，根据中国《民法典》第1062条规定，夫妻在婚姻关系存续期间所得财产，为夫妻的共同财产，这包括工资、奖金、劳务报酬；生产、经营、投资的收益；知识产权的收益；继承或者受赠的财产，但是本法第一千零六十三条第三项规定的除外；及其他应当归共同所有的财产。

易轶指，夫妻对共同财产，有平等的处理权。案中男子给前妻转70万的行为，属于违法行为，妻子有权据此请求在离婚分割夫妻共同财产时，让对方少分或者不分。