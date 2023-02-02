港媒：澳总理阿尔巴尼斯拟今年内访华

两名知情人士透露，定于下周举行的中澳商贸部长会务有望为澳大利亚总理阿尔巴内斯今年晚些时候访华铺平道路。

据香港《南华早报》星期四（2月2日）报道，澳大利亚贸易部长法雷尔（Don Farrell）星期二（1月31日）公布，他将在下个星期以线上方式，与中国商务部部长王文涛会面。这是两人三年多来的首次对话，释放出两国寻求进一步改善双边关系的最新信号，也令外界期待中国可能取消多年来对澳大利亚产品实施的进口禁令和限制。

中国商务部综合司司长杨涛星期四已证实，王文涛与法瑞尔将于下周以视频会议形式举行会晤。届时，双方将就中澳经贸关系以及共同关注的经贸议题进行探讨。

知情人士透露，阿尔巴尼斯希望法雷尔和王文涛之间的面对面会谈，能作为中澳重启贸易往来的一步。这名人士还证实，阿尔巴尼斯计划在今年晚些时候访华，但时间还未确定。

澳大利亚外交部称，澳中商贸部长的会面是稳定两国关系的又一重要步骤，双方还将在适当的时候决定进一步的会晤。

中澳关系过去四年急速降温；2020年4月，时任澳洲总理莫里森呼吁国际对中国展开冠病溯源调查，使两国关系跌入谷底。中国从2020年5月开始对澳洲的煤炭、棉花等实施贸易限制，还对澳洲的大麦、葡萄酒征收高昂反倾销税，引发澳洲正式向世贸组织提出申诉。世贸组织预计将于今年初，仲裁中澳之间的贸易争端。

阿尔巴尼斯去年11月在印尼峇厘岛与中国国家主席习近平会晤，以及12月澳大利亚外长黄英贤访华后，中澳之间的紧张关系开始逐渐缓和。中澳今年1月达成新的澳洲煤炭进口协议，但其他措施继续阻碍两国贸易，受影响的包括龙虾、葡萄酒等商品。

法雷尔称，希望与中国通过对话和讨论解决问题，而非由世贸组织进行仲裁。但他也坦言，问题不会一夜之间就解决，但仍需要启动相关程序。

据路透社引述贸易商和船舶追踪数据报道，中国将在2月初接收至少两批来自澳大利亚的煤炭。知情人士称，澳大利亚龙虾也将于3月被允许合法返回到中国市场。