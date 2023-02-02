台行政院会今召开 六都市长肯定新任正副阁揆表现

台湾行政院长陈建仁星期四（2月2日）举行上任后首场行政院会，邀集六都市长与会提出意见。会后六名市长均正面肯定陈建仁和副院长郑文灿额表现，表示感受到行政院沟通的诚意。

据台湾《上报》报道，台湾行政院星期四早召开陈建仁上任后第一次院会，会后也邀请六都首长茶叙交换意见，直到中午约12时才结束。台中市长卢秀燕受访时表示，今天开会充分感受到陈建仁和郑文灿的诚意，不只在院会上聆听六都的施政现况，也在会后会中详细了解地方政府的心声。

卢秀燕笑称，陈建仁的表现比她预期的“更有诚意跟耐性”，称赞陈建仁仔细聆听六都首长的意见，希望这种好的沟通管道能持之以恒，也静待中央帮地方解决问题，六都市长也会把握以后每周四的院会反映意见，为市民争取需求。

新北市长侯友宜也称，“这次院会是个好的开始，希望能够持续。”不管是北北基桃共同生活圈、中台湾共好、南台湾共好甚至东台湾共好，期待中央政府与地方政府能不分你我，一起好好做事情。

侯友宜称，他跟郑文灿是老交情了，知道郑文灿对地方首长的相关事务很娴熟，能了解地方政府的问题，“所有市府、行政官员都是为国为民在努力做事，彼此互相配合合作，就能让沟通更顺畅”。

台北市长蒋万安说，六都首长参加会议的目的，就是把市民关心的议题跟中央部会沟通，例如北北基桃交通月票，期待行政院能整合中央管辖的交通运具，并且在财源上给予地方政府全力支持。

蒋万安说，今天院会非常顺利，各首长也的确把市民的心声真实呈现、传达给各部会，期待中央地方未来通力合作，一起照顾市民朋友的权益，朝向共荣共好的目标前进。

桃园市长张善政则说，蒋万安有提到北北基桃交通整合，侯友宜有提出国土计划法的改善，几乎每一个市长都有回响，因为各县市面临的问题都大同小异，陈建仁的回应和处理方式很好，让他对未来地方、中央的互动方式有很大的期待。