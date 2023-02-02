香港3月起送出50万张赴港机票以振兴旅游

香港特区政府星期四（2月2日）宣布，将从3月1日起对外送出50万张赴港机票，以吸引游客、企业和投资者在三年多的冠病疫情封锁后重返这个金融中心。

综合香港《星岛日报》、香港01、中通社、路透社等报道，港府星期四在会议中心举行“你好，香港！”启动典礼。主办方邀请舞蹈演员表演炒热气氛，背景还以俄语、西班牙语、日语等语言写下“你好，香港”的字眼。

香港特首李家超在启动典礼上宣布，将向海外人士免费送出50万张赴港机票，向大陆及海外人士说好香港故事；邀请全球商界、政要及具影响力人士来港，让国际焦点重新聚焦在香港。

香港机管局行政总裁林天福说，这项活动将从3月1日开始，为期六个月，分阶段在不同市场推出。香港航空公司将在主要市场送出机票，根据各地不同法规，作各种不同宣传，包括大型抽奖、先到先得登记、游戏等。

他说，港府希望旅客多带两三位亲友同行，望带来150万位以上旅客入境。此外，今年夏季会再派8万张机票予香港市民，也有一部分机票会送予大湾区旅客，数量与派给香港市民的机票相似。

林天福指，机票分配将参考疫情前的旅客人数，而亚洲地区占疫情前来港人次的75%，所以会优先在东南亚地区开始派发机票，如泰国、菲律宾、印尼等，然后再向中国大陆及其他东北亚地区派发。

据悉，这批机票由香港机管局于2020年向香港四家航空公司——国泰、国泰港龙、香港快运及香港航空预购，当时机管局预购超过56万张，在鼓励香港市民接种疫苗时送出6万张后，仍有约50万张未动用。届时，国泰港龙以外的三家航空公司将负责派发这些机票。

李家超以普通话、粤语和英语致辞时称，香港已经回归，与中国大陆和整个世界无缝接轨，没有任何隔离及检疫，无论在营商或举办活动也已没有任何限制，香港欢迎所有大陆及海外游客来港旅游，体验及享受香港。

他说，香港有“背靠祖国、联通世界”的独特优势，香港现在已经重返国际舞台中心。香港除了是购物及饮食天堂外，也有新标志建筑物，包括M+博物馆及故宫文化博物馆等。另外，香港今年将会举办多项大型国际活动，包含创科、美食、体育赛事及大型国际会议及展览等。

另外，李家超透露，自己将于下周出访沙特阿拉伯，透过外访讲述香港在“一国两制”下的优势，并会邀请外国政治人士及传媒等前来香港，体验香港真正的气氛。

香港文化体育及旅游局局长杨润雄也称，香港已经蓄势待发，准备好迎接各地旅客。港府会在各地播出不同充满活力的宣传片，也会邀请知名人士包括网红、旅游界代表等帮助宣传香港，包括邀请知名香港艺人郭富城、郑秀文、陈慧琳拍摄宣传片，计划在全球逾3000个媒体、社交平台与网站播放，覆盖人数估计达2亿人次。