蚂蚁集团董事长：四个确定性是民企拼发展的底气

蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋称，对民营企业来说，有四个方面的确定性是他们拼发展的底气，包括中国政府支持民营经济的方向不变、力度不减，以及中国经济长期向好基本面不会改变等。

据浙江新闻报道，井贤栋在接受《开局看信心》系列采访时，作出上述表述。

谈到企业家的信心来源时，井贤栋说，他认为对于民营企业来说，有四个方面的确定性是他们拼发展的底气，包括中国经济长期向好的基本面不会改变，国家支持民营经济的方向没有变、力度不会减，数字经济和实体经济融合带来的产业新机遇，以及在服务小微的过程中看到的乐观、拼搏和奋斗精神。

他还说，企业家的信心，与其说是企业家个体精神的表现，不如说是社会和经济发展环境的测温计，只要坚持法治化和市场化的方向不动摇，中国的经济就永远不会缺乏穿越周期、行稳致远的韧性和动力。企业家的信心，也就一定会在通往确定性未来的道路上越来越坚定。

针对记者关于如何理解平台经济下一阶段的发展前景和企业机遇的提问，他说，中央经济工作会议对平台经济的期待是引领发展、创造就业和参与国际竞争三个方向；蚂蚁集团对此的理解是，引领发展要靠科技创新，小微稳则就业稳，积极参与国际竞争。

据了解，自2020年蚂蚁的首次公开发行（IPO）被叫停以来，该公司一直保持低调。

据《杭州日报》消息，杭州市委书记刘捷于1月10日到位于杭州的蚂蚁总部调研。此前，经蚂蚁集团1月7日宣布重大变动后，阿里巴巴创始人马云的投票权降至6.2%，将不再持有蚂蚁集团的实质控制权。