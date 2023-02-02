台陆委会主委邱太三：未来小三通将常态化执行不再考虑专案

中国大陆国台办星期三（2月1日）证实，已致函台湾呼吁恢复两岸16个直航航点。台湾大陆委员会主委邱太三星期四（2月2日）受访时说，小三通常态化是陆委会提出的方案之一，未来不再以专案形式执行。

综合台湾《旺报》《自由时报》报道，邱太三2日出席2023大陆台商春节联谊活动受访时说，台湾民航局确认收到陆方建议，已报请政府相关部门进行讨论与评估。

他说，疫情前大陆有51个航点，台湾有10个航点，因疫情目前大陆剩下四个航点。他上任后，广东台商就已反映航点问题，过去一年多政府也试图做评估与了解，但因大陆疫情起起伏伏，各地管控措施不容易确认与被信赖，包括层层加码等问题，业者也认为风险很大。

邱太三强调，未来希望两岸能积极合作，对“不只是这16个航点”进行评估，相关部门会蒐集大陆疫情实际状况、管制隔离措施等，经评估考量，最后再讨论决定。

被问及是否有时间表，邱太三说，陆方的资讯越多、越透明，政策越稳定，开放速度就会越快。

邱太三介绍，小三通春节专案，截至星期三（1日）整体总人数有3594位，包括台湾人、陆配、陆生与其他人道事由者，马祖也有逾290位，阳性确诊率从第一天近19％降到至今剩2％，这些都是评估的好现象，陆委会据此写了评估方案，要报请上级并邀集各部会讨论。“未来会朝向常态化处理，就不是只有专案”。

被问及全面恢复小三通的时间表时，邱太三强调，春节专案执行至2月6日，这几天陆委会会尽速讨论，而小三通常态化是陆委会提出的方案之一，但“专案（处理）已不在方案里，会往前走”。

邱太三在上述活动致词时呼吁，大陆当局要正视与尊重台湾人民坚守“中华民国国家主权”、珍视民主自由的核心价值，务实改善两岸关系，停止对台湾的军事胁迫及经济施压，用“对话”代替“对抗”，才能让两岸人民得到安全和幸福。