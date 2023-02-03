秦刚与日外长通话吁日继续秉持市场原则开展经贸科技合作

中国外长秦刚星期四（2月2日）与日本外长林芳正通电话时，呼吁日本在台湾问题上重信守诺、谨言慎行，在军事安全领域慎重行事，在钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）问题上制止右翼势力挑衅，并继续秉持市场原则和自由开放精神，开展对华经贸科技合作。

中国外交部官网公布，秦刚强调，中日两国是一衣带水的近邻，“和平共处、友好合作是双方唯一正确选择。双方应以史为鉴，坚守初心，排除干扰，校准航向，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。”

秦刚说：“希望日方秉持客观理性的对华认知，在历史、台湾等重大问题上重信守诺、谨言慎行，在军事安全领域慎重行事，在钓鱼岛问题上制止右翼势力挑衅。”

他强调，中日经济彼此依存互惠，希望日本着眼维护国际贸易规则和自身长远利益，继续秉持市场原则和自由开放精神开展对华经贸科技合作。双方应坚持战略自主，共同把亚洲发展好、建设好。

彭博社早前引述消息人士报道，美国在上星期五（27日）结束的会谈中，与荷兰和日本达成协议，以限制向中国出口部分先进芯片制造设备。

美国商务部副部长格雷夫斯（Don Graves）之后证实，美国已与日本和荷兰达成协议，限制对中国出口先进的芯片制造设备。

中国外交部发言人毛宁星期一在例行记者会上，批评美国为了维护自己的霸权私利，滥用出口管制，胁迫诱拉一些国家组建遏制中国的小圈子，将科技经贸问题政治化、武器化，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，中国对此坚决反对。“这种做法损人不利己，破坏全球产供链稳定，国际上不乏担忧之声。”

中国官媒星期三（2月1日）也发表文章，呼吁美国放下围堵遏制中国的执念，避免任由意识形态偏见裹挟对华政策。

秦刚也说，中国和国际社会对日方单方面决定向海洋排放核污染水存在严重关切，希望日本切实以公开、透明、科学、安全的方式处置。

日本外交部则在新闻稿中说，林芳正在长达约50分钟的通话中说，愿意与秦刚展开合作，实现构建建设性稳定关系大方向，并强调在绿色经济和医疗、护理、保健等领域开展互利合作的重要性。

林芳正也说，确保有透明、可预测与公平的营商环境，以及确保日本企业合法经济活动受到保护十分重要，并呼吁中国采取适当措施。

林芳正也坦言，日中关系面对诸多挑战和需要关注的课题，并列出他表达严重关切的课题，例如钓鱼岛周边局势、中国在日本附近日益活跃的军事活动，南中国海、香港和新疆局势。他也强调确保台海和平与稳定的重要性。