微软苏州传大规模裁员 知情人士：全球调整方案尚未到中国区

全球科技巨头新一轮裁员潮正在继续，“微软苏州大规模裁员”近日在网上发酵。据知情人士称，大规模裁员的说法不属实，但苏州有很多产品线，如果总部对相关产品线的调整可能涉及微软苏州的话可能会被影响到。

根据澎湃新闻报道，网传消息称，“微软苏州大裁员，赔偿N+12个月工资，股票解禁，一年社保”。

据知情人士透露，截至目前微软中国区并没有收到微软总部有关微软苏州裁员的任何文件或者消息。“说微软苏州大规模裁员肯定是不属实的，但苏州有很多产品线，如果总部对相关产品线的调整可能涉及微软苏州的话可能会被影响到。但目前没有这方面消息。”

报道指出，网络传言的发酵已经影响到微软中国区员工的正常工作，微软全球资深副总裁、微软亚太研发集团主席王永东为此给员工发布内部邮件来进行澄清说明。

有媒体报道称，王永东星期三（2月1日）深夜发送内部邮件辟谣称，并不知道有任何关闭微软苏州站点的计划。王永东在邮件中表示，通常不会对类似谣言进行回应，这次破例是大量询问引起了内部和外部的关注。王永东呼吁员工回归工作，把重点放在客户和用户服务。“不要把宝贵的时间浪费在这种毫无根据的谣言上，也不要进一步散布谣言。”

有微软员工在社交网络上表示已经收到公司的辟谣邮件。尽管现在未有裁员，微软苏州的“微调”是存在的。一名微软苏州员工称，2022届的一些应届生卡在试用期，不给转正，最近，有些资源也在撤走，“显卡陆陆续续撤走了两批。”

前述知情人士表示，微软这一轮全球调整还没有具体的方案给到中国区，至于微软中国区接下来的战略也还没有明确。

天眼查App显示，微软（中国）有限公司成立于1995年11月，法定代表人侯阳，注册资本约1.19亿美元（约1.56亿新元），由微软公司全资持股。对外投资信息显示，该公司对外投资5家公司，除江苏微软创新中心有限公司已注销外，微软亚太科技有限公司、湖南微软创新中心有限公司、海南微软创新中心有限公司、云南鼎落创新科技有限公司均为存续状态。此外，微软（中国）有限公司共有20余家分支机构，其中14家已注销，南京、苏州、重庆、无锡等地分公司为存续状态。

其中，微软（中国）有限公司苏州分公司，成立于2013年，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。提供软件产品的研究、设计、开发及咨询服务；开发、生产、包装电脑软件；开发、包装硬件产品，包括技术及操作手册的准备和编制等。公司的2021年年报信息显示：当年参加城镇职工基本养老保险的人数为2583人。

微软1月18日宣布，由于经济形势不佳且客户需求变化，将于3月底前在全球裁员1万人，约占员工总数的 5%。裁员及相关变动将导致该企业2022 年第四季度收益损失12亿美元。这笔费用包括8亿美元的员工遣散费。

截至去年6月30日，微软在全球拥有22.1万名员工，其中美国12.2 万名，海外有9.9万名。但微软并未透露此次万人裁员主要集中在哪些地区。

美国科技公司的裁员潮涉及谷歌、Meta、英特尔、亚马逊等众多企业。

