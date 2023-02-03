韩政府：自韩入华落地检中外有别不可取

针对中国仅要求自韩国入境的外籍旅客落地检，韩国政府重申，出于防疫以外的考虑限制入境，以及采取中外有别的双标做法不可取。

据韩联社报道，韩国外交部副发言人安恩珠星期四（2月2日）在例行记者会上说，正与中方就相关问题进行必要沟通。中方星期三（1日）起对来自韩国的外籍入境人员进行全员核酸检测。鉴于中国今年1月8日起不再对入境旅客进行落地检和隔离，如今唯独恢复自韩国入境外籍旅客落地检，被视为对韩方加强自华入境检测措施的对等措施。

韩国政府1月2日起要求来自中国的入境旅客接受落地检，但不问国籍，一视同仁。而中国的入境落地检将本国公民排除在外，歧视色彩备受诟病。

安恩珠强调，韩国保护国民的入境检测方针有其科学依据，正在向中方说明，韩方的措施并非出于防疫以外的目的，也不是内外有别的歧视措施。另一外交部官员星期四也对媒体说，韩国的防疫决策有科学依据。

中国政府星期三（2月1日）起按照预先通知对自韩国入境旅客进行核酸检测，但只有自韩入境外籍旅客接受检测，中国籍旅客则免检测入境。

由于中国冠病疫情迅速扩散，韩国驻华使领馆1月2日起暂停签发中国公民赴韩短期居留签证，因外交及公务需要、必要的企业经营活动或人道主义事由等为入境目的的签证除外，同时要求来自中国的入境旅客提供行前冠病病毒检测阴性证明，并接受落地检。中方随后暂停办理韩国公民赴华短期签证，并宣布暂停韩国公民赴华72/144小时过境免签政策。