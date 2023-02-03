市民建议办灯展 辽宁盘锦：“八项规定”后不宜由政府出资

针对网民关于“举办灯展，增加节日喜庆氛围”的留言，辽宁盘锦市文旅局星期三（2月1日）回复称，2012年12月，中央出台了关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，再由政府各部门出资举办大规模灯展活动，已经不合时宜。

网民1月24日在人民网“领导留言板”向盘锦市市长留言称，盘锦市缺少春节年味儿。其称，当下家家户户都忙着走亲访友拜大年，处处洋溢着节日的温馨与喜悦，但咱们盘锦好像有点美中不足。记得前几年兴隆台区石油大街向海大道之上，到了大年初二开始就布置好多各式彩灯，那个时候经常和朋友亲戚们去赏花灯，一直到正月十六才结束，真的是好开心好快乐啊。这几年疫情防控的确好压抑，现在已经放开了，还劳烦请增加点节日的色彩，回味那淡漠已久的年味儿、一年一度的唯美佳节，不甚感谢。

盘锦市文旅局星期三（2月1日）回复称，关于举办灯展，增加节日喜庆氛围的建议已收悉。自2005年开始，每年的正月十四到正月十六，盘锦市和各县区都在向海大道石油大街至惠宾大街路段（约1公里）公路两侧摆放彩灯，举办大型灯展，烘托节日氛围。但也存在时间短、费用大、浪费多等问题。

文旅局说，2012年12月，中央出台了关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，明确厉行勤俭节约、严禁铺张浪费。因此，再由政府各部门出资举办大规模灯展活动，已经不合时宜。

2019年，盘锦市文旅局、双台子区政府积极引进社会资金，在辽河湿地公园举办灯会，连续举办了三届。总的看，经济效益和社会效益都很好。但是，由于疫情原因，灯会被迫中断。

盘锦市文旅局表示，疫情过后，将根据上级统一部署安排，逐步恢复、支持并鼓励各县区、场馆、景区举办不同规模、各具特色的灯展活动，以此点亮盘锦、点亮市民的文化生活。

