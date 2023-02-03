北京：以性别为由拒聘妇女最高可处5万元罚款

北京市颁布新规，用人单位以性别为由拒绝聘用妇女或降低女职工福利待遇，最高可处5万元（人民币，下同，约9700新元）罚款。

据澎湃新闻星期五（2月3日）报道，北京市人力资源与社会保障局在1月13日发布了《行政处罚裁量基准表（涉及妇女权益保障法部分）》。

裁量基准表旨在落实中国《妇女权益保障法》对就业性别歧视的情形作出的禁止性规定，保障妇女劳动和社会保障权益，并消除就业性别歧视。

本次新公布的裁量基准表提出了四项有关性别歧视的违法行为。其中包括，针对用人单位在招聘过程中，以性别为由拒绝聘用妇女或者差别化地提高对妇女聘用标准。

在福利待遇和晋升考核中，因结婚、怀孕、产假、哺乳等理由，降低女职工的工资和福利待遇，限制女职工晋职、晋级、评聘专业技术职称和职务，辞退女职工，单方解除劳动（聘用）合同或者服务协议。

此外，还包括在女职工怀孕以及依法享受产假期间，终止劳动（聘用）合同或者服务协议。在执行国家退休制度时，以性别为由歧视妇女等行为行政处罚裁量基准。

针对上述行为，裁量基准表将依据用人单位是否责令改正拒不改正、违法行为涉及人数是否众多、是否影响到妇女的就业生活健康等、是否造成恶劣社会影响等方面确定行政处罚自由裁量标准。

若用人单位实施违法行为对女性劳动者造成了人身、财产、就业方面的实质损害，或者形成恶劣的社会舆论、突发事件等不良的社会影响后果等，就属于严重违法行为，将处以5万元罚款。